Am Dienstag muss sich ein Bankberater in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten, weil er im September 2019 in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) eine Kundin getötet haben soll. Am 13. August steht ein 37-Jähriger Wiener wegen Mordes an seiner Freundin vor den Geschworenen.

Der Termin am Wiener Straflandesgericht wurde von seiner Anwältin Astrid Wagner gegenüber der APA genannt, die damit einen Bericht der Tageszeitung "Kurier" (Samstagsausgabe) bestätigt. Der 37-Jährige, der mit der Frau eine On-Off-Beziehung führte und nicht der einzige Freund der 28-Jährigen gewesen sein soll, soll sie erwürgt haben. Er zeigte sich bisher nicht geständig, er wird allerdings von Indizien belastet. So wurde bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes das Handy des Opfers gefunden.

Die 28-jährige Frau wurde zuletzt in der Nacht auf den 23. Jänner 2020 lebend gesehen. Weil ihr Vater sie seit einigen Tagen nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte, fuhr er am 28. Jänner zu ihrer Wohnung in der Arnoldgasse in Floridsdorf und fand seine tote Tochter.

Bereits am Dienstag muss sich der niederösterreichische Bankberater wegen Mordes an seiner Kundin in Wiener Neustadt verantworten. Laut Anklage hatte er am 16. September 2019 der Pensionistin zunächst zehn heftige Schläge mit einem mit Münzen gefüllten Strumpf gegen den Kopf versetzt. Danach soll er die Frau mit einer Frischhaltefolie erstickt haben. Grund für den tödlichen Übergriff dürfte gewesen sein, dass der Mann unter massiven Druck geriet, weil er die Frau jahrelang über ihre Geldgeschäfte falsch informiert hatte. Er verschwieg ihr laut Staatsanwaltschaft bewusst entstandene Spekulationsverluste.

Der dreifache Familienvater, ebenfalls vertreten von Astrid Wagner und ihrem Kollegen Wolfgang Blaschitz, betreute die 86-Jährige bereits seit über 30 Jahren als Finanzberater. Der promovierte Jurist veranlagte dabei das Vermögen der Frau in der Höhe von 700.000 Euro. Zwei bis drei Mal pro Jahr trafen sich die beiden, um die finanziellen Geschäfte zu besprechen. Als die Pensionistin 2019 eine Transferierung und Zusammenlegung ihrer Bankkonten wünschte, geriet der 61-Jährige unter Druck. Sein Lügenkonstrukt drohte zusammenzufallen. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass der Bankberater, um seinen Ruf zu wahren, den Mord an der 86-Jährigen plante, das ganze aber als Unfall aussehen lassen wollte.

Weil der Banker aber von einem Nachbarn bei der Attacke beobachtet wurde, ergriff er durch das Wohnzimmerfenster die Flucht. Er beschloss, Selbstmord zu begehen und sprang auf der Südautobahn (A2) vor einen Lkw. Er überlebte schwer verletzt. Der 61-Jährige zeigte sich von Anfang an umfassend geständig.