Ehemaliger Militärkommandant in St. Pölten vor Gericht

Am Dienstag begann der Gerichtsprozess gegen Martin Jawurek. Vorgeworfen wird ihm der sexuelle Übergriff an einer ihm untergeordnete Mitarbeiterin im November des letzten Jahres, dies bestreitet der Berufsoffizier. Der Angeklagte ist mittlerweile suspendiert, ihm droht im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren.

Bei einer internen Veranstaltung des Militärs soll Jawurek unter dem Vorwand eines Vier-Augen-Gesprächs das Opfer in einen Nebenraum gelockt haben, wo es zu nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen sein soll. Aufgrund des Autoritätsverhältnisses soll es die Mitarbeiterin nicht gewagt haben zu widersprechen. Das Opfer soll nicht durch Gewalt oder Drohung, sondern durch subtilere Mittel gefügig gemacht worden sein, so die Staatsanwaltschaft. Bei der gerichtlichen Einvernahme äußerte die Dame mehrmals: „Dem Militärkommandanten widerspricht man nicht“.

Im Prozess steht es Aussage gegen Aussage

Das Opfer, das sich in einer familiären Ausnahmesituation befindet, hoffte auf eine bessere Stelle innerhalb der Hesserkaserne. Angeblich habe der Angeklagte dem Opfer mit einem Jobangebot Druck gemacht und sie so zum Geschlechtsverkehr gedrängt. Gleich nach dem Übergriff kontaktierte die Frau ihren direkten Vorgesetzten, der den Vorfall meldete und so das Verfahren ins Rollen brachte. Die Mitarbeiterin selbst erstattete keine Anzeige, da sie Angst vor den Konsequenzen hatte.

Der Verteidiger des Angeklagten stellte der Staatsanwaltschaft entgegen, dass das Opfer keine Abwehrversuche getätigt hätte und sich auch nicht verbal dagegen ausgesprochen hätte. Diese Umstände würden die Aussagen des Opfers unglaubwürdig machen und auf Einvernehmlichkeit hindeuten. Zudem hätte der Angeklagte keinen Einfluss auf die Personalauswahl, sondern würde nur darüber in Kenntnis gesetzt werden. „Die Vorwürfe stimmen faktisch nicht“, so Jawureks Anwalt. Weiters gäbe es Widersprüche in den Aussagen des Opfers, ein psychologisches Gutachten wurde eingeholt.

Jawurek selbst wirkte vor und während der Verhandlung sehr gelassen. Nach dem Eröffnungsplädoyer der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers wurde die Öffentlichkeit zum Schutz des Opfers von der Verhandlung ausgeschlossen. Das Urteil steht noch aus.