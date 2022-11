Ex-Frau im Landesklinikum Melk mit Messer attackiert: 13 Jahre Haft

Werbung

Ende Juni dieses Jahres passierte die blutige Attacke vor dem Krankenhaus in Melk. Ein 44-jähriger Georgier ging auf seine Ex-Frau los, dabei soll er sie mit einem Klappmesser im Gesicht, am Hals und am Arm verletzt haben. Der Angriff wurde auf Video aufgezeichnet.

41-Jährige verletzt Mann attackierte Ex-Frau im Landesklinikum Melk mit Messer

Vor Gericht zeigte sich der Mann nur teilweise geständig. Ihm wurde versuchter Mord vorgeworfen. Diese Anschuldigung wies der 44-Jährige allerdings zurück. Er gab zu, dass er sich falsch verhalten und unnötige Gewalt angewendet hätte. Allerdings habe er die Tat nicht geplant gehabt, er wäre nur zufällig seiner Frau über den Weg gelaufen.

Laut dem Anklagte wollte er nur mit seiner Ex-Frau reden. Das Paar hatte sich im September 2021 scheiden lassen, nachdem der Angeklagte wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung seiner Frau gegenüber verurteilt wurde. Auch gab es bereits eine einstweilige Verfügung, laut der sich der Mann seinem Opfer nicht nähern hätte dürfen.

Der 44-Jährige soll dem Opfer bis vor den Eingang des Krankenhauses gefolgt sein. Dort hielt er die Tür zu und soll ein Klappmesser aus seiner Jackentasche geholt haben. Mit diesem Messer soll er die 42-Jährige im Gesicht, am Hals und am Arm verletzt haben. Das Opfer erlitt mehrere oberflächliche Schnittwunden und eine circa einen Zentimeter tiefe Wunde den Unterkiefer entlang, ausgehend vom Ohr. Laut einem Gutachten, hätte diese Wunde, wäre sie tiefer gewesen, lebensgefährlich sein können.

Der Angeklagte behauptete, er wollte seiner Frau mit dem Messer nur Angst machen. Die Verletzungen hätte sie sich nur zugezogen, weil sie sich, bei dem Versuch sich zu wehren, zu viel bewegt hätte. Auch nach dem ihm das Video von der Tat vorgehalten wurde, blieb er dabei.

Die Geschworenen befanden den 44-jährigen Angeklagten letztendlich schuldig. Er wurde zu 13 Jahren unbedingter Haft verurteilt. An sein Opfer muss er 1.500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Außerdem wurde seine Vorstrafe, zehn Monate Haft auf Bewährung, widerrufen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Anwalt des Angeklagten meldete bereits Berufung an.