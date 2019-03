In die Endrunde geht das neue NÖ Hundehaltergesetz. Der Entwurf ist derzeit in Begutachtung. Anlass dazu waren zwei Hundeattacken im Vorjahr. Ein 17 Monate alter Bub wurde in Wien auf offener Straße vom Hund einer Alkoholisierten angefallen. Er verstarb. In Perchtoldsdorf erlitt eine Zweijährige bei einem Heurigen nach einem Dackelbiss lebensgefährliche Verletzungen.

Der Gesetzesentwurf resultiert auf den Ergebnissen des NÖ Hundegipfels, zu dem FP-Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl lud und nimmt das oberösterreichische Hundehaltergesetz zum Vorbild. Erste zentrale Inhalte sind jetzt bekannt.

So sollen in Hinkunft alle Hunderassen bei „Menschenansammlungen“, sei es bei Veranstaltungen, in Einkaufszentren, Gaststätten oder Badebereichen, Leine und Beißkorb tragen.

Das derzeitige Gesetz sieht im Ortsgebiet die Wahl zwischen Leine oder Beißkorb vor. Listenhunde und besonders auffällige Hunde müssen bereits jetzt beides tragen. Das soll auch so bleiben.

Ein für alle verpflichtender „Hundepass“ soll als Nachweis über Sachkenntnis zum Umgang mit Hunden gelten. Dieser ist für Halter von Listen- oder auffälligen Hunden im Ausmaß von zehn Stunden, für alle anderen Hundehalter im Ausmaß von sechs Stunden erforderlich.

"Das bestehende Gesetz ist ausreichend"

Forderungen, die Davor Stojanovic, Leiter des St. Pöltner Tierheims, zum Teil als „überzogen“ bezeichnet. „Das bestehende Gesetz ist ausreichend, wenn es ordentlich exekutiert wird“, meint er. Es mache keinen Sinn, eine einzelne Person einen Kurs ablegen zu lassen, „wenn dann jemand anderer, mitunter ein Kind, mit dem Tier unterwegs ist“.

Eine zentrale Forderung der Tierärzteschaft ist indes ein regelmäßiger Gesundheitscheck der gemeldeten Hunde, wie der Präsident der Tierärztekammer Heinz Heistinger ausführt, „da meistens Krankheiten wie Ohrenentzündungen, Zahnschmerzen und chronische Gelenkerkrankungen ein Grund für aggressives Verhalten sind“.

Der SP-Tierschutzsprecher, Landtagsabgeordneter Rainer Windholz, begrüßt den „Hundeführschein“, fordert definierte Promillegrenzen für Hundehalter und rigorose Strafen, wenn Tiere absichtlich „scharf“ gemacht werden.

VP-Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch möchte den Gesetzesentwurf erst dann kommentieren, wenn er konkret vorliegt.