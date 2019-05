Innenminister Herbert Kickl (FP) fordert härtere Strafen für Drogenlenker. Ein neues zusätzliches Beweisverfahren soll in der 32. Novelle der Straßenverkehrsordnung, die derzeit in Begutachtung ist, verankert werden. „Drogenlenker sind auch in Niederösterreich keine Einzelfälle“, sagt Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der Anlass:

Drogenlenker wurden bisher weniger erwischt als alkoholisierte Autofahrer, da es an einer raschen und zuverlässigen Erkennungsmethode fehlte. Für die Feststellung des Drogeneinflusses war ein Arzt nötig. Der Mangel an verfügbaren Medizinern im ländlichen Raum sowie Wartezeiten bei Untersuchungen in Krankenhäusern verschärften das Problem. Das vor einigen Jahren vom Innenministerium angedachte Projekt einer Drogenerkennung durch Haaranalyse wurde nicht fortgeführt.

Zusätzliche Beweisführung:

Ein speziell auf Drogenerkennung geschulter Polizist stellt die Fahrtüchtigkeit, wenn der Verdacht auf Beeinträchtigung durch Suchtmittel gegeben ist, fest. „Dieser kontrolliert Reaktionsvermögen und die kognitive Leistungsfähigkeit des Lenkers durch einfache Tests wie gerade auf einer Linie gehen, mit der Pupille dem Finger folgen oder andere einfache Aufgabenstellungen“, erklärt Martin Germ, Leiter des Verkehrsdienstes der Bundespolizei im Innenministerium. Dann wird der Lenker für eine Blutabnahme zu einem Arzt gebracht. Vorteil: Zeitersparnis, da der Mediziner nur das Blut analysieren muss, weil die „besonders geschulten Polizisten wichtige Vorarbeit geleistet haben“. Außerdem hat der Lenker die Möglichkeit, freiwillig eine Harnprobe abzugeben.

Drogenvortestgerät:

In NÖ sind drei Drogenvortestgeräte im Einsatz. Beim Test wird mit einem Wattestäbchen Speichel aus der Mundhöhle entnommen und analysiert. Festgestellt werden können damit Kokain, Meta- und Amphetamine, Ecstasy, Opiate und Cannabis.

Höhere Strafen:

In der Gesetzesnovelle wird die Mindeststrafe von Lenken eines Fahrzeuges unter Suchtmitteleinfluss auf 1.600 Euro erhöht (bisher 800 Euro). Der Führerschein wird mindestens für sechs Monate entzogen (bisher ein Monat). Die Sanktionen entsprechen denen gegen jene Lenker, die mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut haben oder den Alkotest verweigern. Drogenlenker werden Alkolenkern gleichgestellt.

Neue Benennung:

Der Begriff „Suchtgift“ wird durch „Suchtmittel“ ersetzt. Somit ist das Lenken unter dem Einfluss „psychotroper Stoffe“ untersagt und die gesamte Bandbreite von Drogen wird berücksichtigt.

Studie des KFV:

Rund 177.000 bundesweit befragte Bürger gaben in einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) an, dass sie in den letzten zwölf Monaten ein Fahrzeug gelenkt haben, obwohl sie (noch) unter Drogeneinfluss standen.

Medikamente als Gefahr:

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) warnt besonders vor Auswirkungen auf das Fahrverhalten durch die Einnahme von erlaubten Medikamenten. Hier sei speziell die ältere Generation gefährdet.