47 neue Ärztinnen und Ärzte für Niederösterreich

Immer mehr Medizinerinnen und Mediziner steigen über Gruppenpraxismodelle mit Jobsharing in den Beruf ein. So wurde im dritten Quartal 2023 die Grundlage für zehn neue Jobsharingpraxen geschaffen. Fixiert wurden in der jüngsten Sitzung des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich auch die Ärzteteams für die zu errichtende Primärversorgungseinrichtung Wiener Neustadt und das Primärversorgungsnetzwerk Gmünd-Weitra.

„Junge Ärztinnen und Ärzte wünschen sich mehr Flexibilität zur Vereinbarkeit ihres Berufes mit Privatleben und Familie, fachlichen Austausch im Team, wirtschaftliche Sicherheit und zeitgemäße unbürokratische Rahmenbedingungen. Genau das bieten wir als Österreichische Gesundheitskasse mit unseren verschiedenen Vertragsmodellen, die auch Teilzeit und Teamarbeit in maßgeschneidertem Ausmaß erlauben“, betont der Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich, Robert Leitner. Weiters: „Wie man sieht, tun wir als ÖGK alles dafür, um die wohnortnahe Gesundheitsversorgung in unserem Bundesland abzusichern und unsere Angebote werden angenommen. Das freut uns, denn damit können wir das Niveau der medizinischen Leistungen für jede Versicherte und jeden Versicherten in Niederösterreich nicht nur halten, sondern sogar ausbauen. Wir danken der Ärztekammer für Niederösterreich für die konstruktive Zusammenarbeit auf diesem erfolgreichen Weg.“

ALLE NEUEN AUF EINEN BLICK

Allgemeinmedizin:

Dr.in Andrea BITTMANN in Aspangberg-St. Peter mit 1. 10. 2023

Dr. Mohammed MAHMOUD in Loosdorf mit 1. 10. 2023

Dr.in Ulrike STEINMAIR in St. Peter in der Au-Markt mit 1. 1.2024 (in Jobsharing-Praxis)

Dr. Peter BRÄUNLICH in Yspertal mit 1. 1. 2024 (in Jobsharing-Praxis)

Dr.in Magdalena MISCHKOUNIG in Rabenstein an der Pielach mit 1. 4. 2024

Dr.in Verena SCHAUBSCHLÄGER in Neulengbach mit 1. 1. 2024 (in Jobsharing-Praxis)

Dr. Özkan ÖZDEMIR folgt Dr. Walter Schleger in Mistelbach mit 1. 10. 2023

Dr.in Manuela GRUBÖK in Reingers mit 1. 1. 2024

MUDr.in Nela LUSTIG in Langau mit 1. 10. 2023

Dr.in Almuth PRIESCHL in Schönbach mit 1. 10. 2023

Geplantes PVE:

Dr.in Ruth ACKERL, Dr.in Josipa STJEPANOVIC, Dr. Andreas WEIK, Dr.in Nesrin ZAIM in Wiener Neustadt mit 1. 1. 2024

Geplantes PVE-Netzwerk:

Allgemeinmedizin im Zentrum ÖSTERREICHER & SCHÄFER OG und Dr.in Karoline TAUCHMANN in Gmünd - Weitra mit 1. 1. 2024

Zahn:

Dr.in Iris EFFENBERGERSPREITZER in Mödling mit 1. 10. 2023

DR.in Agnes FÜLÖP in Haidershofen mit 1. 10. 2023

Dr.in Ulrike BINDER in St. Leonhard am Forst mit 1. 10. 2023

Dr.in Karoline SCHAGERL in Lunz am See mit 1. 7. 2024

Dr.in Melissa MACHO in Lilienfeld mit 1. 10. 2023

DDr. Clemens WAWRA, MBA in St. Pölten mit 01.10.2023

Facharzt:

HautDr.in Julia LATZKAT in Klosterneuburg mit 1. 1. 2024

HNO Dr. Mohammed Hasan MAHMOOD in Klosterneuburg mit 1. 10. 2023

Innere Medizin Dr. Jacob MAIWEG in Klosterneuburg mit 1. 1. 2024

Innere MedizinDr.in Elisabeth GRUBER in Tulln an der Donau mit 1. 10. 2023 (Grupperpraxis-Erweiterung)

Orthopädie Dr. Jürgen STARKL in Tulln an der Donau mit 1. 10 .2023 (in Jobsharing-Praxis)

Gruppenpraxis Kinder-und JugendmedizinDr.in Marie-Luise BÖS, Dr. Patrik JÖNSSON-SANTNER, Dr.in Sabrina WEIß in St. Pölten mit 1. 10. 2023

Neue Planstelle Psychotherapie Dr. Rainer FIDESSER in Korneuburg mit 1. 1. 2024

Chirurgie Dr. David FORKERT in Gmünd mit 1. 4. 2024

LungeDr.in Monika KÖßLER (Fachärzte für Lungenkrankheiten Dr. Kößler & Dr. Popovic OG) in Zwettl mit 1. 1. 2024

Orthopädie Dr. Thassilo THRUN in Gmünd mit 1. 1. 2024

Augen Dr. Florian SULZBACHER (Augenzentrum Mödling Dr. Feichtinger-Rensch & Priv. Doz. Dr. Sulzbacher Gruppenpraxis für Augenheilkunde und Optometrie OG) in Mödling mit 1. 1. 2024

Kinder- und JugendpsychiatrieDr.in Barbara HOLZMANN in Baden mit 1. 10. 2023

Augen Dr. Joachim BERGER in Neunkirchen mit 1. 1. 2024 (in Jobsharing-Praxis)

GynäkologieDr.in Nina PERMOSER in Wiener Neustadt mit 1. 1. 2024 (in Jobsharing-Praxis)

HNO Dr. Jakob PALTRAM in Bruck an der Leitha mit 1. 1.2024 (in Jobsharing-Praxis)

AugenDr.in Stefana PILZ (Gruppenpraxiserweiterung: Dr. Scheruga & Dr. Lasta Gruppenpraxis für Augenheilkunde und Optometrie OG) in Schwechat mit 1. 1.2024

HNO Mag.a Dr.in Polina NENCHEVA-STERLIK (Gruppenpraxiserweiterung: Dr. Csernay & Dr. Pozsgai Gruppenpraxis für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde OG) in Wiener Neustadt mit 1. 10. 2023

Unfall Dr. Christoph STIGLBAUER (Gesellschafterwechsel: Gruppenpraxis für Unfallchirurgie Dr. Stiglbauer & Partner OG) in Wiener Neustadt mit 1. 10. 2023

Orthopädie Dr. Stefan RABEL (Gesellschafterwechsel: Orthopädie Wiener Neustadt Dr. Baumgartner - Dr. Reisner - Dr. Stitz - Dr. Wagner - Gruppenpraxis GmbH) in Wiener Neustadt mit 1. 4. 2024

Augen Dr. Miad POUR SADEGHIAN in Pöchlarn mit 1. 1. 2024 (in Jobsharing-Praxis)

Chirurgie Dr. Rainer HINTERLEITHNER in Amstetten mit 1. 1. 2024 (in Jobsharing-Praxis)

HautDr.in Julia MOSER in St. Pölten mit 1. 10. 2023