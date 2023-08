Immer mehr Kaiserschnitte: „Zum Schutz von Mutter und Kind“

Doris Linsberger ist Frauenärztin in Krems und Fachgruppenvertreterin in Niederösterreich. Foto: zVg

Mit 31,2 Prozent liegt Niederösterreich im Österreich-Trend (31,7 Prozent), die Kaiserschnitt-Quote hat sich in den vergangenen 25 Jahren mehr als verdoppelt, 1995 waren es 12,4 Prozent. Im EU-Vergleich befindet sich Österreich im oberen Mittelfeld.

Für die Kremser Frauenärztin Doris Linsberger spricht vor allem das Thema Sicherheit für den Kaiserschnitt: „Es geht um die Sicherheit von Mutter und Kind, da will man logischerweise nichts riskieren.“ Und, nicht unwichtig: „Es geht aber auch um die Geburtshelfer, die Angst vor einer strafrechtlichen Verfolgung ist sehr groß ...“

Ein wesentlicher Indikator für einen Kaiserschnitt ist die Lage des Kindes im Mutterleib. So erfolgte bei regelwidriger Schädellage in etwa der Hälfte (52,6 Prozent), bei Beckenendlage bzw. Querlage sogar in den allermeisten Fällen (95,4 bzw. 98,5 Prozent) ein Kaiserschnitt. Auch bei Mehrlingsgeburten wurde überwiegend ein Kaiserschnitt durchgeführt (80,3 Prozent). Mit älterer Mutterschaft steigt zudem die Wahrscheinlichkeit einer Kaiserschnitt-Geburt. Bei Frauen, die bei der Entbindung 35 Jahre oder älter waren, wurde 1,6-mal häufiger ein Kaiserschnitt vorgenommen als bei Frauen unter 25 Jahren.

Weitere interessante Österreich-Zahlen: Das durchschnittliche Alter der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt lag 2022 bei 31,5 Jahren, das ist um 4,2 Jahre mehr als vor 30 Jahren. Und: 92,8 Prozent der Lebendgeborenen kamen termingerecht zur Welt, also zwischen der 37. und 42. Schwangerschaftswoche.

Trend zur ambulanten Geburt

Die Kremser Fachärztin ortet einen Trend zur ambulanten Geburt: „Bei einer ambulanten Geburt können Mutter und Kind – wenn es ihnen gut geht – schon wenige Stunden nach der Geburt wieder nach Hause gehen. Auf diese Weise lässt sich das Bedürfnis nach einer Klinikgeburt mit der Geborgenheit des häuslichen Wochenbetts optimal verbinden.“ Vor Jahren waren gab es einen Trend zur Heimgeburt, zumindest wünschten sich das viele Mütter ... in Niederösterreich gab es im Vorjahr 97,4 Prozent Krankenhausgeburten.

Interessant: Das durchschnittliche Geburtsgewicht eines niederösterreichischen Babys betrug im Jahr 2022 3.354 Gramm, durchschnittliche Körperlänge 50,7 Zentimeter.