Neurologe Walter Moser: „Migräne ist mehr als nur ein Kopfschmerz“

Nach der Hitzewelle der letzten Wochen kühlte das Wetter mit Wochenbeginn deutlich ab. Viele empfinden den Wetterumschwung als angenehm, andere fürchten ihn. Für Personen, die häufig von Migräne betroffen sind kann ein solcher Temperatursturz etwa die nächste Attacke auslösen.

Walter Moser, Neurologe und ehemaliger Leiter der Kopfschmerzambulanz am Universitätsklinikum St. Pölten, weiß, dass zehn Prozent der Menschen in Österreich mindestens einmal in ihrem Leben an einer Migräne leiden. „Diese Zahl ist auch auf Niederösterreich umlegbar“, betont Moser. Frauen (15 Prozent) sind im Vergleich der Geschlechter häufiger von Migräne betroffen als Männer (sechs Prozent). Generell komme es auf eine genetische Veranlagung an, ob man eine Neigung für Migräne hat oder nicht. „Migräne ist nicht nur ein Kopfschmerz, sondern eine neurologische Erkrankung. Das Symptom, das am häufigsten bzw. immer im Zusammenhang mit Migräne auftaucht, ist eben der Kopfschmerz“, klärt Moser auf.

Neben dem Kopfschmerz könne es außerdem zu weiteren Ausfällen, wie Reiz- oder Lärmempfindlichkeit, Rückzugstendenz oder Leistungsminderung kommen. Betroffene müssen sich während einer Migräne-Attacke, die durchschnittlich 24 bis 72 Stunden dauert, oft vollständig zurückziehen und ausruhen. Auch in der Früh- und Auflösungsphase einer Migräne sei man bereits unkonzentriert, erschöpft und fühle sich nicht mehr wohl.

Neurologe Walter Moser führt zwei Ordinationen, in Pottenbrunn und Wien. Foto: Dr. Walter Moser

Eine Spezialform der Migräne ist außerdem die „Migräne mit Aura“, an der laut Moser rund 15 bis 20 Prozent der Migränepatientinnen und -patienten leiden. „Dabei handelt es sich eigentlich um eine eigene Erkrankung. Als Vorbote einer Migräne bekommt man sozusagen einen neurologischen Ausfall, der sich oft durch Sehstörungen äußert. Im Extremfall können auch Halluzinationen, Taubheit von Arm und Gesicht oder Gefühlsstörungen auftauchen“, so der Kopfschmerz-Experte.

Wodurch werden Migräne-Attacken ausgelöst?

Besitzt man die oben genannte Neigung, Migräne zu haben, kann diese durch bestimmte „Trigger“ ausgelöst werden. Laut Walter Moser treten Migräne-Attacken oft mit folgenden Zusammenhängen auf:

Periode: 15 bis 20 Prozent der Frauen leiden im Zusammenhang mit ihrer Menstruation an einer „prämenstruellen Migräne“.

Reizüberflutung etwa durch das ständige Arbeiten vor dem Bildschirm oder Blaulicht

Schlafentzug

Temperaturschwankungen bzw. Wetterumschwünge

Unregelmäßige Mahlzeiten

Alkohol und Rauchen

Histaminempfindlichkeit

Persönliche Auslöser wie emotionaler Stress oder Probleme im engsten Umfeld

„Personen, die nicht regelmäßig bzw. selten eine Migräne haben, merken oft, dass eine Attacke dann auftritt, wenn man sich allgemein nicht wohl fühlt oder etwas nicht so gut läuft“, fügt Moser zum letzten Punkt hinzu.

Was kann man gegen eine Migräne-Attacke tun?

Der Neurologe ist der Meinung, dass man am besten gegen eine Migräne-Attacke vorgehen kann, wenn sie noch nicht eingesetzt hat. „Erkennt man die Warnzeichen einer Migräne, kann man mit Meditation, Yoga oder anderen Entspannungsmethoden in vielen Fällen entgegenwirken. Auch die Ernährung ist ein wichtiger Faktor“, erklärt Moser. Haben der Kopfschmerz bzw. die anderen Symptome schon eingesetzt, helfen diese Maßnahmen nur noch bedingt. In diesem Fall, wenn die Kopfschmerzen einfach zu stark sind, empfiehlt der Experte Schmerzmittel. Es gebe sowohl klassische Schmerzmittel, die ursprünglich für eine andere Krankheit gedacht waren, aber auch bei Migräne angewendet werden können, als auch spezifische Medikamente, die ausschließlich für die Migräne entwickelt wurden.

Für Personen, die häufig unter besonders starken Migräne-Attacken leiden, gibt es mittlerweile immer mehr individuelle Medikamentierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise sogenannte „Migräne-Spritzen“. Damit werden Antikörper verabreicht und das Auftreten eines Migräne-Anfalls verhindert. Unabhängig vom Ausmaß der Migräne sei laut Moser die Abklärung mit einem Arzt bzw. einer Ärztin wichtig.