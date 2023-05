Wachau und St. Pölten sind Hochrisikogebiete für eine FSME-Infektion

Österreich zählt als Risikogebiet für FSME-Erkrankungen. St. Pölten und die Wachau zählen mit Wien und Gebieten an der Donau sogar zu den Hochrisikogebieten. Die Übertragung erfolgt in den meisten Fällen durch einen Zeckenstich, sehr selten durch den Verzehr virusinfizierter Rohmilch von Ziegen oder Schafen, in Ausnahmefällen auch von Kühen. Auch in Niederösterreich infizieren sich jährlich etwa 10 bis 20 Menschen mit der Infektionskrankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Zwei bis zehn Tage nach der Infektion kommt es in vielen Fällen zu grippalen Beschwerden. Für etwa fünf bis 15 Prozent aller Erkrankten folgt nach einer beschwerdefreien Zeit von etwa sieben Tagen eine zweite Krankheitsphase, in der das zentrale Nervensystem befallen wird. Hier besteht das Risiko einer Hirnhaut- oder Hirnentzündung, bei der die Symptome Wochen bis Monate andauern können. Bei sehr schweren Verläufen können Lähmungen der Arme, Beine oder der Gesichtsnerven auftreten und zu bleibenden Behinderungen führen.

Hat man sich mit FSME infiziert, ist man für andere zwar nicht ansteckend, die Erkrankung ist in Österreich aber meldepflichtig. FSME kann grundsätzlich nicht behandelt werden, es können lediglich die Symptome gelindert werden. Nach dem Überstehen der Krankheit gilt man als immun. Die einzig wirksame Methode eine FSME-Erkrankung zu verhindern, ist sich dagegen impfen zu lassen. Daher empfehlen Expertinnen und Experten die Zeckenimpfung so bald wie möglich aufzufrischen. Die Grundimmunisierung besteht aus drei Teilimpfungen. Nach der ersten Teilimpfung hat die zweite etwa ein Monat und die dritte innerhalb von fünf bis zwölf Monaten nach der vorangegangenen Impfung zu erfolgen.

20 Infizierungen mit FSME in NÖ vergangenes Jahr

Die FSME-Impfung ist in Österreich nicht verpflichtend. Eine genaue Anzahl, wie viel Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gegen die Infektionskrankheit geimpft sind, gibt es nicht. Die Durchimpfungsrate in Niederösterreich sei laut Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner aber eine relativ gute, da es immer eine gute Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung für die Impfung gab. „Da aber durch die Pandemie alle Impfungen etwas vernachlässigt wurden, ist anzunehmen dass auch die Durchimpfungsrate der Zeckenimpfung etwas zurückgegangen ist“, ergänzt Lechner.

20 Landsleute erkrankten im Vorjahr

Im vergangenen Jahr erkrankten 20 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an der Infektionskrankheit. Die Zahl an registrierten Infektionen in Niederösterreich pro Jahr bewegt sich meistens im niedrigen zweistelligen Bereich. Im Jahr 2020 gab es etwa 23 gemeldete Fälle, 2021 nur mehr 12. Unter Experten wird allerdings vermutet, dass die Zecken vom Klimawandel profitieren könnten. Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit lässt Zecken aktiv werden. Dadurch ist die Haupt-Zecken-Saison auch im Frühling und im Sommer. Durch den Klimawandel könnte sich die Saison in die Länge ziehen.

„Schon bei mehreren aufeinanderfolgenden Tagen mit wenigen Graden über Null begeben sich Zecken auf Wirtssuche. Da die Winter in Österreich zunehmend milder werden, sind die Zecken mittlerweile nahezu das ganze Jahr über aktiv. Dadurch verlängert sich wiederum die Zeit, in der sie Krankheitserreger übertragen können. Da auch in den höheren Lagen die Durchschnittstemperatur weiter ansteigt, können Zecken dort ebenso überleben, sich vermehren und eine dauerhafte Population entwickeln“, erklärt Irmgard Lechner von der Landesabteilung für Gesundheit.

Möglichkeiten zur Impfung

Aktuell gibt es in einigen Bezirkshauptmannschaften die Möglichkeit zur FSME-Impfung. Auch beim Hausarzt ist eine Impfung jeder Zeit möglich. Der Preis einer Impfung beträgt etwa 30 Euro. Die BVAEB (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau) leistet zur Impfung einen Zuschuss von EUR 17 Euro je Teilimpfung, die ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) 4,50 Euro pro Person.

Vor allem Hunde von Zeckenkrankheiten betroffen

Auch Tiere haben immer wieder mit lästigen Zeckenbissen zu kämpfen. Gerade bei Hunden ist die Gefahr, sich zu infizieren, besonders hoch. Katzen sind dagegen wesentlich resistenter. „Zwar kommt es bei Hunden eher selten bis gar nicht zu einer FSME-Erkankung, Hunde können aber durchaus andere Krankheiten wie Borreliose, Anaplasmose oder Babesiose bekommen“, erklärt Diplomtierärztin Eva Müller. Zwar gebe es eine Impfung gegen Borreliose bei Hunden, diese sei allerdings nur zu etwa 60 Prozent wirksam. Deshalb appelliert die Expertin für einen guten Zeckenschutz bei Hunden.

Dieser kann entweder auf die Haut gesprüht werden, oder als Tablette verabreicht werden. „Hier kommt es sehr darauf an, in welchem Umfeld die Tiere leben. Darf der Hund zum Beispiel im Bett liegen und hat viel Kontakt zu kleinen Kindern, würde ich meinen Patientinnen und Patienten eher die Zeckenschutztablette empfehlen. Aber auch wenn der Hund viel schwimmen geht macht eine orale Behandlung mehr Sinn“, so Müller. Durch den nassen April gibt es heuer besonders viele Zecken, da diese Feuchtigkeit benötigen, um zu überleben. „Der Klimawandel spielt hier auch etwas mit, der bewirkt aber vor allem, dass Krankheiten die früher eher im Süden zu finden waren, nun auch in den Norden wandern“, erklärt die Tierärztin.