Häusliche Pflege: Was Angehörige am meisten belastet

Das Leben von Menschen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen und betreuen, wird von vielen Faktoren beeinflusst. Welche sich davon besonders auf die persönlich empfundene Stressbelastung auswirken, hat nun ein Team der Universität Wien und der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems für Gesundheitswissenschaften untersucht. Dabei wurden fünf Faktoren - die „Big Five“ - mit besonders großem Einfluss auf die subjektive Belastung pflegender Menschen ausgeforscht, wobei der Gesundheitszustand der Pflegenden die größte Auswirkung zeigt.

Großteil wird von Familienangehörigen gepflegt

Häusliche Pflege durch Familienangehörige ist die häufigste Form der Pflege. In Österreich werden allein 70 Prozent aller Pflegebedürftigen von Familienangehörigen oder Bekannten betreut. Dass eine solche Pflege auf die Dauer belastend sein kann, ist weitläufig bekannt. Weniger bekannt sind jedoch die Risikofaktoren, die die Belastung am meisten beeinflussen und deshalb laut der Studie der beiden Universitäten besondere Berücksichtigung finden sollten.

„Unserer Studie liegen die repräsentativen Daten von 2.352 erwachsenen Pflegenden in Österreich zugrunde“, erläutert Hanna Mayer vom Fachbereich Pflegewissenschaft der Karl Landsteiner Universität Krems, die eine der Studienautorinnen und -autoren ist. „Mittels statistischer Analysen konnten wir aus diesen Daten 45 Faktoren mit Einfluss auf den Stress und die Belastungen der Pflegenden identifizieren. Weitere statistische Auswertungen zeigten, dass fünf von diesen besonders einflussreich sind – „unsere sogenannten ‚Big Five‘“, so Mayer. Diese fünf Faktoren lauten wie folgt:

Gesundheitszustand der Pflegenden

Verhaltensprobleme der Pflegebedürftigen

Hohe Frequenz direkter Pflegemaßnahmen

Zeitintensität der Pflege

Höhere Pflegeabhängigkeit der Pflegebedürftigen

Gesundheitszustand der Pflegenden besonders wichtig

Unter den fünf Faktoren sticht besonders der Gesundheitszustand der pflegenden Personen heraus. Zum einen, weil sein Einfluss am stärksten war, zum anderen auch wegen einer weiteren Besonderheit, wie Ana Cartaxo, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Pflegewissenschaft der KL-Uni Krems und Erstautorin der Studie, ausführt: „Tatsächlich wird der Gesundheitszustand der Pflegenden ja gerade auch durch deren subjektive Belastung in Verbindung mit der Rolle als Pflegender beeinflusst. Wir haben es hier also mit einem negativen Feedback-System zu tun: Ein schlechter Gesundheitszustand pflegender Angehöriger führt zu mehr Belastung durch die Pflege, wodurch sich der Gesundheitszustand weiter verschlechtert, was wiederum zu einer höheren Belastung führt.“ Diese Abwärtsspirale drehe sich immer weiter.

Mehr Infos zur Studie: Risk Factors with the Greatest Impact on Caregiver Burden in Informal Homecare Settings in Austria: A Quantitative Secondary Data Analysis (hindawi.com)