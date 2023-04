30 Jahre „Tut gut!“: Neue Markenbotschafterin und Kampagnen

Die Initiative „Tut gut!“ feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen und damit 30 Jahre Gesundheitsförderung in Niederösterreich. Sie wurde 1993 unter dem Namen „Gesundheitsforum NÖ“ gegründet und ist heute als „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge GmbH Teil der NÖ Landesgesundheitsagentur. Mit Projekten, Programmen und Maßnahmen wird versucht, das Thema Gesundheit vielfältig im Alltag der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einzubetten und dadurch mehr Bewusstsein für die Gesundheitsvorsorge zu schaffen. „Tut gut!“ möchte auf diesem Weg nachhaltig eine gesunde Lebensweise in Niederösterreich fördern.

Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Angebote für die Bevölkerung, Gemeinden, Bildungseinrichtungen und Betriebe. Sie reichen von Vorsorgeuntersuchungen über Wanderwege bis hin zu „Vitalküchen“ in Kindergärten, Volksschulen und Betrieben. Außerdem werden Schulen und Gemeinden bei der Ausarbeitung und der Gestaltung von gesundheitsfördernden Projekten unterstützt. Neben Bewegung und Ernährung wird der Fokus auf mentale Gesundheit gelegt.

Bellowitsch wird neue Markenbotschafterin

Anlässlich des 30. Geburtstags präsentierten Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), der in dieser Funktion auch für die Initiative „Tut gut!“ zuständig ist, und Alexandra Pernsteiner-Kappl, Geschäftsführerin von „Tut gut!“, Moderatorin Kati Bellowitsch als neues Testimonial.

„Ich bin hochmotiviert und offen für jede Art von Bewegung“, begründet die gebürtige Steirerin Bellowitsch, warum sie die Initiative unterstützt. Ihre größtes Anliegen ist, Kinder und Jugendliche zum Sport zu motivieren sowie ihnen gesunde Ernährung vorzuleben. In diesem Sinn gibt Bellowitsch Tipps für einen gesünderen Lebensstil auf der Website und den Social-Media-Kanälen von „Tut gut!“.

Angebote, Kampagnen und Gewinnspiele im Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr werden die Angebote und Kampagnen ausgeweitet. So werden zum Beispiel die Print- und Online-Auftritte verstärkt, auch zusätzliche Hörfunkspots und Präsenz in den Sozialen Medien sind geplant. „Wir möchten den Bekanntheitsgrad und die Qualität von 'Tut gut!' steigern“, erklärt Pernsteiner-Kappl. Dafür gibt es diverse Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wie Gewinnspiele - beispielsweise für eine Sinneswanderung mit Bellowitsch. „Wir möchten 'Tut gut!' noch mehr in den Mittelpunkt rücken, wenn wir über Gesundheit in Niederösterreich sprechen“, betont Landesrat Schleritzko abschließend.