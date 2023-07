1.329 Personen mussten zur Gewalt-Beratung

Der Verein Neustart führt in Niederösterreich die verpflichtenden Gewaltpräventionsberatungen – im Umfang von jeweils sechs Stunden - nach einem verhängten Betretungs- und Annäherungsverbot durch die Polizei durch. Diese Beratungen sind seit 1. September 2021 verpflichtend. Im ersten Halbjahr 2023 mussten 1.329 Personen zur Beratung, das ist ein Anstieg um 11 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022.

„Hohes Niveau noch einmal deutlich angestiegen“

„Das bereits hohe Niveau an Zuweisungen ist damit 2023 noch einmal deutlich angestiegen. Dies zeigt einerseits die leider hohe gesellschaftliche Relevanz der Problematik von häuslicher Gewalt“, sagt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart Niederösterreich. Aber es zeige auch eine steigende Sensibilisierung, was positiv zu bewerten sei. „Die Bereitschaft zur Meldung und Anzeige von Gewaltvorfällen und -wahrnehmungen durch Opfer und Zeugenpersonen scheint zu steigen und die Polizei agiert professionell. Die gezielte Ausbildung von spezialisierten Beamten und Beamtinnen bei Gewalt in der Privatsphäre in den letzten Jahren trägt sicher auch dazu bei“, ist sich Grohs sicher.

Alexander Grohs, Leiter von Neustart Niederösterreich: "Es ist erstaunlich, dass zu Beginn vieler Beratungen psychische Gewalt von den Ausübenden gar nicht als Gewalt wahrgenommen wird." Foto: Neustart

Betretungsverbot kann auch bei psychischer Gewalt verhängt werden

Bei den Vorfällen, in denen ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt wird (in 91 Prozent der Fälle wird es gegen Männer ausgesprochen), handelt es sich in der klaren Mehrheit um Gewalt gegen Frauen, aber auch um Generationengewalt und seltener um situative Konflikte. Wegweisungen gibt es nicht nur bei körperlicher Gewalt, sondern auch dann, wenn die Polizei annimmt, dass die Gesundheit, die Freiheit oder das Leben des Opfers gefährdet ist. Und das kann auch bei Drohungen der Fall sein.

„Dafür, dass ich ihr nichts angetan habe, habe ich ihr viel angetan“

„Es ist erstaunlich, dass zu Beginn vieler Beratungen psychische Gewalt von den Ausübenden gar nicht als Gewalt wahrgenommen wird. Hier spielen die Sozialisation und das Männlichkeitsbild eine große Rolle. Psychische Gewalt ist auch das Fundament für körperliche Gewalt - im schlimmsten Fall bis hin zu Femiziden. Im Sinne der Normverdeutlichung und des Gewaltstopps können wir hier oft in den sechs Stunden Erfolge erzielen und zu einer weiteren Betreuung motivieren. Sinnbildlich hängen geblieben ist mir die Aussage eines Klienten nach Abschluss einer Gewaltpräventionsberatung: Dafür, dass ich ihr nichts angetan habe, habe ich ihr viel angetan“, erzählt Grohs.

Hochrisikofälle werden in Fallkonferenzen abgehandelt

Sollte ein Hochrisikofall eingeschätzt werden, wird von Seiten der Beratenden bei der Behörde eine sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz angeregt. Dabei besprechen die Behörden, sowie Opferschutz- und Täterarbeitseinrichtungen die aktuelle Situation und beraten über Maßnahmen für einen besseren Opferschutz.

„Die Konferenzen stellen einen wichtigen Eckpunkt für einen besseren Opferschutz dar und werden von den Sicherheitsbehörden sehr ernst genommen. In Niederösterreich bewegen wir uns auf einem konstant hohen Niveau bei der Zahl der Durchführungen und die schon jetzt hohe Qualität soll durch eigens geschaffene Fachteams in den Bundesländern – fix besetzt durch Vertreter und Vertreterinnen der Polizei, der Gewaltschutzzentren und der Beratungsstellen für Gewaltprävention - weiter gesteigert werden. Denn auch wenn leider nicht jeder schwerwiegende Vorfall verhindert werden kann ist jeder verhinderte Gewaltakt ein unsichtbarer Betrag zur Prävention“, so Grohs.

Mehr Informationen auf www.neustart.at

Seit 1957 arbeitet Neustart in den Bereichen Straffälligenhilfe (Bewährungshilfe, Haftentlassenenhilfe), Opferhilfe und Prävention. Der Verein bietet Einzelnen und der Gesellschaft Hilfen und Lösungen zur Bewältigung von Konflikten und zum Schutz vor Kriminalität an. Neustart beschäftigt 710 haupt- und rund 1.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit zählt Neustart zu einer der größten Non-Profit-Organisationen in Österreich.