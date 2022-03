Seit 1. September müssen sich Personen, gegen die von der Polizei ein Betretungs- und Annährungsverbot ausgesprochen wurde, verpflichtend beraten lassen. In NÖ leistet der Verein Neustart diese Gewaltpräventionsberatung.

Jetzt gibt es erste Zahlen: 930 Personen wurden im ersten halben Jahr zugewiesen. Rund 91 Prozent sind männliche Gefährder, der überwiegende Teil der Vorfälle bezieht sich auf Gewalt in Paarbeziehungen. Die Auflage, sich spätestens innerhalb von fünf Tagen bei der Beratungsstelle zur Terminvereinbarung zu melden, wird von 71 Prozent der Betroffenen eingehalten. Ist dem nicht so, erfolgt eine Ladung durch die Sicherheitsbehörde und es kann eine Verwaltungsstrafe verhängt werden.

„Je schneller wir mit den Gefährdern ins Arbeiten kommen, desto größer ist die Chance, eine Verantwortungsübernahme zu erreichen. Die Verpflichtung ist essenziell, da leider aufgrund des vorherrschenden Männlichkeitsbildes freiwillige Hilfe selten in Anspruch genommen wird“, sagt Alexander Grohs, Leiter von Neustart NÖ.

Alexander Grohs von Neustart: „Freiwillige Hilfe wird selten in Anspruch genommen.“ Foto: Neustart

„Klient M.“ ist einer dieser Gefährder. Er musste die Beratung absolvieren, nachdem er bei einem Streit seine Ehefrau gestoßen und bedroht hatte.

„Anfangs dachte ich mir, ich gehe hin und erzähle denen, was sie hören wollen, oder sage einfach zu allem ja. Ich habe mich auch geschämt, freiwillig wäre ich sicher nicht gekommen. Aber die Beraterin hat mir wirklich das Gefühl gegeben zuzuhören und daran interessiert zu sein, was ich denke. Nach den Gesprächen verstehe ich nun besser, was ich eigentlich da angerichtet habe. Ändern muss ich mich hier auf jeden Fall“, zieht er Bilanz. Er hat parallel eine Therapie begonnen, die er nach Abschluss der Beratungsstunden weiterführt.

Viele Beziehungen werden auch nach Gewalthandlungen fortgesetzt. Umso wichtiger ist es, eine Verhaltensänderung zu erreichen und bei Bedarf an weiterführende Angebote zu vermitteln. Bei Hochrisikofällen kann eine sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz mit allen beteiligten Institutionen abgehalten werden. Bisher war die Beratungsstelle für Gewaltprävention an dreizehn solcher Konferenzen beteiligt.