Gewinnspiel „Tut gut“ verlost 60 Kursplätze in Gesundheitsvorsorge-Programmen

In Österreich sind mehr Menschen übergewichtig als im Europa-Durchschnitt. Foto: Unsplash, Gabin Vallet

Werbung

Ü bergewicht bedroht in mehreren europäischen Ländern die Gesundheit der Menschen, so auch in Österreich. Um den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern dabei zu helfen, ihren Lebensstil zu verbessern, verlost „Tut gut!“ je 30 kostenlose Kursplätze in zwei ihrer Gesundheitsprogramme.