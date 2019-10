Ein Mädchen im Rollstuhl, das nicht seine Wunschschule in der Nachbargemeinde besuchen darf, sondern in eine mit Sport-Schwerpunkt im Ort gehen soll. Oder ein türkischer Staatsbürger, der in Niederösterreich lebt und arbeitet, aber keine Pendlerhilfe bekommt. Das sind die Fälle, mit denen die Antidiskriminierungsstelle in Niederösterreich konfrontiert wird.

Seit 2005 gibt es die Einrichtung, an die sich Menschen, die sich benachteiligt fühlen, wenden können. Seit 2017 sind die Diskriminierungsmerkmale einheitlich festgeschrieben: Ungleichbehandlung aufgrund von Religion, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Geschlecht sind unzulässig.

Christine Rosenbach ist Niederösterreichs Gleichbehandlungsbeauftragte, Claudia Grübler-Camerloher ihre Stellvertreterin. Insgesamt sieben Mitarbeiter der Einrichtung bemühen sich, in Schlichtungsverfahren Gerechtigkeit herzustellen. Wobei sich zeigt, dass Beschwerden über Diskriminierungen wegen Behinderung im Steigen sind, 57 Prozent der Beschwerden beziehen sich darauf. Das geht aus dem jüngsten Bericht, den die NÖ Antidiskriminierungsstelle kürzlich vorgestellt hat, hervor.

Diskriminierung wegen Behinderung sehr häufig

„Es braucht Bewusstsein der zuständigen Stellen für Behinderung“, sagt Christine Rosenbach. „Für einen kleinen Teil der Bevölkerung ist es essenziell, dass Hürden beseitigt werden, es gibt aber auch eine sehr große Gruppe, die sozusagen vorübergehend behindert ist, etwa Menschen mit Gips oder Eltern mit kleinen Kindern, da können ein paar Stufen, die in ein Geschäft führen, zum großen Hindernis werden.“

Grundsätzlich beginnt ein Verfahren bei der Antidiskriminierungsstelle mit einer Beschwerde. Dann folgen Vermittlungsversuche und über Antrag ein Schlichtungsverfahren: Die Mitarbeiter der Antidiskriminierungsstelle nehmen mit allen Beteiligten Kontakt auf und versuchen, eine Lösung zu finden. Wenn das nicht gelingt, bekommen die Beschwerdeführer eine Bestätigung über den erfolglosen Versuch ausgestellt, mit dem sie dann vor Gericht auf Schadenersatz klagen können.

"Hierfür bräuchte es eine Gesetztesänderung"

Der wird dann im Erfolgsfall zwar bezahlt, das Problem ist aber, dass die Ursache der Diskriminierung nicht beseitigt werden muss. Sprich: Eine behindernde bauliche Einrichtung muss nicht umgestaltet werden, mit der Zahlung des Schadenersatzes ist der Fall erledigt. „Da wäre ein Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch wichtig“, sagt Claudia Grübler-Camerloher. Aber hierfür bräuchte es eine Gesetzesänderung.

Was sich stark geändert hat, ist der Umgang mit sexueller Belästigung. Während früher oft die Opfer versetzt oder zur Kündigung gedrängt wurden, gibt es dafür heute „keine Toleranz“ mehr, sagt Christine Rosenbach. Und schildert den Fall einer junge Ärztin, die von ihrem Oberarzt bedrängt wurde. Nach Intervention der Gleichbehandlungsbeauftragten bezahlte der Mediziner Schadenersatz und kündigte.

Die Arbeit der Gleichbehandlungsbeauftragten ist übrigens vertraulich. Auch, wie weit Schlichtungsversuche gehen, kann der Beschwerdeführer bestimmen. Manchen genügt es, der Antidiskiminierungsstelle ihren Fall zu schildern und sich Ratschläge zu holen. Denn oft helfen schon gute Argumente, um seinem Gegenüber klar zu machen, dass es sich diskriminierend verhält, erzählen Rosenbach und Grübler-Camerloher.

www.noe.gv.at/gleichbehandlung