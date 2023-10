Konstatzky: „Wir sind gut im Verhandeln!“

Seit 1991 unterstützt die GAW bei Geschlechterdiskriminierung in der Arbeitswelt. „Und da ist unser wichtigster Bereich sexuelle Belästigung, dazu gibt es auch die meisten Anfragen. Das hat sich eigentlich seit 1992, als das Gesetz eingeführt wurde, nicht geändert. Hier haben wir langjährige Erfahrung und die Leute vertrauen uns.“

Fälle von rassistischen Übergriffen, auch in der Arbeitswelt, würden derzeit häufiger an sie herangetragen.

2.000 Anfragen pro Jahr, davon 300 echte Fälle

Rund 2.000 Anfragen an die GAW gibt es pro Jahr, sie drehen sich um Diskriminierung wegen des Alters, des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der sexuellen Orientierung. Etwa 300 Fälle von Diskriminierung werden weitergeleitet. Zuerst an die Gleichbehandlungskommission; wenn dort kein Vergleich erzielt werden kann, geht es vor Gericht.

Sandra Konstatzky ist die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Foto: Nurith Wagner-Strauss

Grundsätzlich, sagt Konstatzky, werde immer versucht, Lösungen am Verhandlungsweg zu finden. „In vielen Fällen wollen die Leute wissen, ob sie bei uns überhaupt richtig sind. Wir sind auch eine Clearing- und Anlaufstelle und können eine gute Orientierung bieten.“

Aber auch Unternehmen und Organisationen stellen Anfragen an die GAW. Etwa zur gendergerechten Sprache.

Wie Fachkräftemangel helfen kann

Dafür wurde ein eigener Sprachleitfaden entwickelt. „Die Unternehmen rufen bei uns an, damit wir ihnen diesen Sprachleitfaden schicken. Denn sie merken, dass jungen Menschen die Geschlechtsidentität ein großes Anliegen ist. Beim aktuellen Fachkräftemangel sagen sie sich: Uns ist egal, wer bei uns anfängt, wir suchen gute Mitarbeiter und wie bezeichnen wir sie, damit wir attraktiv sind?“

Der Fachkräftemangel habe generell einen Schub in Richtung eines diskriminierungsfreien Benehmens bei den Unternehmen ausgelöst. Er bewirke auch ein Absinken der Altersdiskriminierung, die Leute würden einfach gebraucht.

Vor Gericht gehen kann die GAW nicht, „wir verhandeln vor der Gleichbehandlungskommission“. Das ist eine spezialisierte Einrichtung, die kostenfrei und vertraulich arbeitet. „Die Kommission schließt ab mit dem Ergebnis, dass eine Diskriminierung stattgefunden hat – oder auch nicht. Das ist natürlich eine gute Grundlage, wenn ich klagen will, weil ich quasi schon einen Beweis in der Hand habe. Aber es ist kein Titel wie bei einem Gerichtsurteil, das mir schon Schadenersatz zuerkennt.“

„Noch viel zu tun im Bereich Rassismus“

Noch viel zu tun gebe es im Bereich Rassismus. „Wir merken gar nicht, welchem Alltagsrassismus etwa Leute mit dunkler Hautfarbe ausgesetzt sind. Das Duzen, die ständige Frage, wo man herkommt, die Lokale, in die man nicht hineingelassen wird“, sagt Konstatzky.

Hier sehe man auch, was Diskriminierung anrichte: „Auf der einen Seite lehnen wir Parallelgesellschaften ab, aber Männer, die als fremd gelesen werden, werden beim Eintritt in Clubs oft nicht reingelassen und so diskriminiert. Dann gehen die in ihre eigenen Clubs, die wollen ja auch tanzen.“ In einer Gesellschaft müsse man eben nehmen und geben.

Stark verändert habe sich mittlerweile der Umgang der Unternehmen mit Geschlechter-Diskriminierung. „Seit #metoo ist es ein klarer Anspruch an Führungskräfte, sich da auszukennen. Die Betroffenen von sexueller Belästigung wollen meistens weder Schadenersatz noch vor Gericht – sie wollen, dass es aufhört und dass jemand Verantwortung übernimmt. Und wir wenden uns an den Arbeitgeber und sagen: Ihr müsst was tun und wir haben Handlungsempfehlungen.“

Kontakt zur GAW

Die GAW berät und unterstützt bei Diskriminierung.

Kontaktformular: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at

Hotline: 0800 206 119 oder gaw@bka.gv.at