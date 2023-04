Alpenverein: Keine Gletscher mehr im Jahr 2075?

Werbung

Der jährliche Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins informiert umfassend über die Entwicklung der heimischen Gletscher. Und der aktuelle Bericht, präsentiert am 31. März, verheißt für die Zukunft nichts Gutes: Der Gletscherschwund ist auf einem Höchststand.

Schlatenkees und Paszerze traurig in Führung

Im Mittel sind die 89 vom Alpenverein beobachteten österreichischen Gletscher um 28,7 Meter kürzer geworden. Dieser enorme Anstieg des mittleren Rückzugs im Vergleich zum Vorjahr, da waren es 11 Meter, bedeutet Alarmstufe Rot. Die größte Längenänderung wurde von den ehrenamtlichen Alpenvereins-Gletschermessern in der Venedigergruppe gemessen, wo sich das Schlatenkees (Tirol) um 89,5 Meter (Vorjahr: 54,5 Meter) Länge zurückzog. Die Pasterze (Kärnten) verlor allein im Bereich der Gletscherzunge ein Volumen von 14,7 Mio. m³ Eis, das entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von 245 m, also ungefähr der Höhe des Donauturms in Wien.

„Dieses Ergebnis erklärt sich aus der Kombination unterdurchschnittlicher Schneemengen im Winter und einer erneut langen und sehr warmen Schmelzperiode, die schon an der Monatswende Mai/Juni einsetzte und bis in den September hinein andauerte“, analysieren Gerhard Lieb und Andreas Kellerer-Pirklbauer, Leiter des Alpenvereins-Gletschermessdienstes. Hauptberuflich sind die beiden Experten am Institut für Geographie und Raumforschung an der Universität Graz tätig.

Andreas Kellerer-Pirklbauer und Gerhard Lieb, Leiter des Alpenvereins-Gletschermessdienstes. Foto: BMI/J. Makowecz, Simon Schoepf

89 Gletscher untersucht: Alle haben Fläche und Volumen verloren

Alle 89 Gletscher, die von den 24 ehrenamtlichen Alpenvereins-Gletschermessern und ihren rund 50 Helfern beobachtet wurden, verloren auch – überwiegend beträchtlich – an Fläche und Volumen. Seit dem Beginn der Gletschermessungen des Österreichischen Alpenvereins hat es bisher erst fünf Jahre mit durchschnittlichen Rückzugswerten über 20 Metern gegeben – und alle nach 2006. Der aktuelle Wert unterstreicht die anhaltend schlechten Bedingungen der Alpengletscher.

Eisfrei ab Mitte Juli

Die Gletschermesser bei der Arbeit. Foto: Alexander Doric

Spätestens ab der zweiten Julihälfte 2022 waren die meisten Gletscher zu weit mehr als der Hälfte ihrer Fläche eisfrei. Zum Zeitpunkt der maximalen Ausaperung im September waren an allen Gletschern nur mehr schmale Streifen von Firn oder Schnee in den höchsten Gletscherteilen vorhanden. Somit verfügte kein Gletscher noch über ein nennenswertes Nährgebiet, auch in den höchsten Bereichen verloren die ehemals weißen Riesen massiv an Eis. Ein zustätzlicher Treiber für das sommerliche Abschmelzen auf den Gletschern war außerdem der Saharastaub ab Mitte März 2022: Er blieb in der Schneedecke im Hochgebirge eingelagert und verdunkelte im Sommer die Schneedecke, was deren Abbau durch stärkere Absorption der Strahlung beschleunigte.

„Das Haushaltsjahr 2021/22 gehört in Hinblick auf Witterung und Schnee zu den ungünstigsten in der Geschichte der Gletscherforschung“, analysieren Lieb und Kellerer-Pirklbauer. „Der aktuell und in Zukunft wohl weiter herrschende drastische Gletscherschwund macht langfristig die österreichischen Alpen so gut wie eisfrei – optimistisch wird dies im Jahr 2075 sein, wahrscheinlich aber deutlich früher. Die Gletscher zehren noch von Eisreserven der Vergangenheit.“

Alpenverein fordert Stopp der Ausbaupläne für den Skilauf

Der Österreichische Alpenverein als Naturschutzorganisation setzt sich seit Jahren für den ausnahmslosen Gletscherschutz und den Schutz der umliegenden hochalpinen Regionen ein. In einem Antrag an die Tiroler Landesregierung wird gefordert, die Ausbaupläne auf den drei Gletschern rund um den Linken Fernerkogel im Pitztal zu stoppen und stattdessen das Ruhegebiet Ötztaler Alpen auszuweiten. Die touristische Neuerschließung von Gletscherflächen ist aus Sicht des Alpenvereins in einer Zeit, in der die Klimakrise den Gletschern ohnehin enorm zusetzt, einfach nicht mehr vertretbar.

Ingrid Hayek, Vizepräsidentin des ÖAV. Foto: DI Norbet Freudenthaler, DI Norbet Freudenthaler

Wichtig in diesem Zusammenhang ist dem Österreichischen Alpenverein sich gegen ein Fortschreiten der Klimakrise einzusetzen: „Wir müssen uns die unangenehmen Folgen für die Menschen vor Augen führen“, mahnt Ingrid Hayek, Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins. „Das rasche globale Abschmelzen der Gletscher trägt einen wesentlichen Anteil zum Anstieg des Meeresspiegels bei, Überschwemmungen und Vermurungen inklusive. Die fehlenden natürlichen Wasserspeicher im Gebirge führen in weiterer Folge zu regionaler Trockenheit“, so Hayek. So sei die aktuelle Trockenheit in der norditalienischen Po-Ebene auch auf Ausbleiben des Schmelzwassers zurückzuführen. „Genauso ist es mit dem Rhein in der Schweiz: Das Niedrigwasser gefährdet die Schifffahrt und auch die Kühlung französicher Atomkfaftwerke - wenn man deren Energie als Grüne Energie bezeichnen will“, merkt Hayek etwas ironisch an.

Gletscherschmelze erschwert Zugang zu vielen Gebieten: Nur Geröll bleibt übrig

Weil Gletscher sich immer weiter zurückziehen ist auch in vielen Gebieten die Zugänglichkeit nicht mehr gegeben, denn die Geländebedingungen werden schwieriger: In den meisten Gebieten bleibt sehr steiles, lockeres Schuttmaterial zu­rück, die höheren Geländeteile sind nur über sehr schwierige Felspartien zugänglich. Auch Hütten im Hochgebirge müssen wegen Wassermangels bereits ihren Betrieb einstellen.

„Wenn das der Fall ist, hören die Gletschermessungen auf, weil es einfach zu gefährlich wird, sie durchzuführen. Es gibt dann zwei Szenarien: Entweder der betreffende Gletscher wird weiterhin durch Fotovergleiche beobachtet, um dadurch zu sehen, ob er größer oder kleiner geworden ist. Oder er wird aus dem Programm genommen“, erklären Lieb und Kellerer-Pirklbauer.

Gletschermessdienst in Zahlen

Der Gletschermessdienst des Österreichischen Alpenvereins beobachtet bereits seit 132 Jahren die heimischen Gletscher und registriert akribisch deren Längenänderungen. An einigen Gletschern werden zusätzlich Messungen der Fließgeschwindigkeiten und der Oberflächenhöhenveränderung durchgeführt. Die Gebietsverantwortlichen – alle ehrenamtliche Gletschermesser des Österreichischen Alpenvereins – nahmen österreichweit 89 Gletscher in zwölf Gebirgsgruppen – vom Dachstein bis hin zur Silvretta – unter die Lupe. Die Gletscherberichte und die Fotodokumentationen aus den Alpenvereins-Archiven vermitteln ein einzigartiges Bild von der Entwicklung der Gletscher in den Ostalpen und sind wissenschaftlich von internationaler Relevanz. Diese klimarelevanten Daten werden in internationale Datenbanken wie beispielsweise dem World Glacier Monitoring Service (WGMS) eingespeist.

Umfassender Gletscherbericht & Informationen

Alle Ergebnisse und Detailanalysen zur aktuellen Analyse der heimischen Gletscher sind nachzulesen im Alpenvereinsmagazin Bergauf #2.2023 (www.alpenverein.at/bergauf). Die gesammelten Gletscherberichte der vergangenen Jahre und weiterführende Informationen zum Gletschermessdienst sind zu finden unter www.alpenverein.at/gletscher.

Statistik: Der Gletscherrückgang in Zahlen (Messperiode 2021/2022):

10 stärkste Rückgänge - Längenverluste in Metern:

1. Schlatenkees (Venedigergruppe, Tirol) - 89,5

2. Pasterze (Glocknergruppe, Kärnten) - 87,4

3. Diemferner (Ötztaler Alpen, Tirol) - 84,3

4. Gepatschferner (Ötztaler Alpen, Tirol) - 78,0

5. Niederjochferner (Ötztaler Alpen, Tirol) - 75,1

6. Schalfferner (Ötztaler Alpen, Tirol) - 66,5

7. Hornkees (Zillertaler Alpen, Tirol) - 65,0

8. Schmiedingerkees (Glocknergruppe, Salzburg) - 62,6

9. Alpeinerferner (Stubaier Alpen, Tirol) - 59,5

10. Taschachferner (Ötztaler Alpen, Tirol) - 53,0