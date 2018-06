Nehmen wir an, ein Mann im tschechischen Ceske Velenice hat einen Herzinfarkt. Jetzt zählt jede Sekunde. Der Ort ist quasi der dritte Stadtteil von Gmünd, aber eben in Tschechien. Das nächste tschechische Krankenhaus ist rund 50 Kilometer entfernt, was für den Patienten zu weit sein könnte.

Seit zwei Jahren ist genau so ein Fall kein Thema mehr, 2016 unterzeichneten NÖ und Tschechien einen Staatsvertrag für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst. Seither kann unser imaginärer Patient ins Gmünder Spital gebracht werden, denn das liegt nur 500 Meter hinter der Grenze. Und wenn ein österreichischer Rettungswagen näher ist als ein tschechischer, dann wird der ihn auch jenseits der Grenze abholen. Mussten Patienten früher an der Grenze noch umgeladen werden, so wurde diese Mühsal mit dem Vertrag beendet.

Vertreter beider Länder treffen sich zum Austausch

Um weiter am Netzwerk des „healthacross“-Projektes zwischen beiden Ländern zu knüpfen, das neben dem Rettungs- auch das Gesundheitswesen umfasst, trafen sich Vertreter beider Länder in der tschechischen Botschaft in Wien. Politik, Rettungsorganisationen sowie Ausstatter für den Rettungsdienst waren gekommen.

Auch Clemes Martin Auer, Sektionsleiter des Gesundheitsministeriums, er hatte den Vertrag mitverhandelt. „Mit den Verhandlungen in Prag im März 2014 waren wir in drei Stunden fertig, aber dann kamen die Hindernisse: Darf ein tschechisches Rettungsauto ohne Vignette österreichische Autobahnen benützen? Oder was ist, wenn die Tschechen ein Medikament an Bord haben, das in Österreich nicht zugelassen ist?“. Bis zum 21. Jänner 2016 dauerten diese Endverhandlungen, dann war der Vertrag unter Dach und Fach.

Technisch ist es so, dass auch Tschechien über Rettungsleitstellen verfügt, ähnlich dem System von Notruf NÖ. In längstens 20 Minuten ist beim Nachbarn die Rettung vor Ort.

Anfang April wurde in Österreich die in Tschechien entwickelte Notruf-App freigeschaltet (www.notrufapp.at). „Ziel ist es, diese App europaweit einzusetzen“, sagt NÖ-Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka. 10.000 Mal wurde sie seit Mitte April downgeloadet.