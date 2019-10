„Ich war in den letzten zehn Jahren einmal zwei Wochen nicht in St. Pölten. Als ich zurückkam, konnte ich meine Bürotür fast nicht mehr öffnen, weil alles voll war mit Skeletten“: Anthropologe Karl Großschmidt erzählt nicht von seinem letzten Albtraum, sondern von den archäologischen Ausgrabungen auf dem Domplatz. Diese machten die Landeshauptstadt in den vergangenen Jahren zu einem europaweiten Forschungshotspot.

Seit 2010 wurden dort die Überreste von 22.115 Menschen freigelegt, nun stehen die Grabungsarbeiten kurz vor dem Abschluss. Die Funde sind für Anthropologen, Pathologen und Medizin-Historiker ein „Schlaraffenland“: „Du brauchst nur einen Pflasterstein heben, schon liegt ein Knochen darunter. Das hab’ ich noch nirgends gesehen“, meint Großschmidt, der schon in Israel oder Ägypten forschte. Bis 1779 und seit dem neunten Jahrhundert sollen mitten in St. Pölten Menschen bestattet worden sein, erklärt Stadtarchäologe Ronald Risy.

Die Forscher vermessen jedes gefundene Skelett. Zwischengelagert werden sie momentan am St. Pöltner Hauptfriedhof. Alle, die Absurditäten aufweisen, werden in weißen Papiersäcken nach Wien gebracht. Die Schädel werden eigens verpackt. Auf der Medizinischen Universität untersuchen Wissenschaftler die Knochen dann genauer.

Syphilis kam nicht erst mit Kolumbus

Weltweites Aufsehen erregte ein Skelett aus dem 14. Jahrhundert. Am Gebiss des Kindes konnte Syphilis nachgewiesen werden. Damit wurde die These widerlegt, erst Christoph Kolumbus habe die Infektionskrankheit aus der Neuen Welt nach Europa eingeschleppt. Auch die Pest hat Großschmidt an den Skeletten nachgewiesen und diverse Formen von Krebs. „Eigentlich kann man sich jede Krankheit aussuchen, es gibt sie in St. Pölten“, schmunzelt der Anthropologe, der die Landeshauptstadt als ein „Eldorado für Krankheiten“ bezeichnet.

Die Knochen geben aber auch Aufschluss über frühere Gewohnheiten und die Gesellschaft. „Man kann daran die Berufe von Menschen erkennen. Außerdem sieht man, wie sie sich ernährt haben und wie die hygienischen Bedingungen waren“, erklärt Großschmidt. Als besonders interessant ordnet der Wissenschaftler auch die Skelette aus der Zeit des 30-jährigen Krieges ein. „In St. Pölten war damals kaum jemand über 25“, informiert Großschmidt. Umso früher haben die Menschen dafür Kinder bekommen: „Wir haben sehr viele junge Mädchen gefunden, die schon mit 14 schwanger waren. Das kann man an der Schambeinfuge eindeutig erkennen“, erklärt der Forscher.

Neue Erkenntnisse brachten die Grabungen auch für die Geschichte Niederösterreichs: Es zeigte sich, dass St. Pölten gar keine so junge Hauptstadt ist wie angenommen. Etwa 70 Zentimeter unter der Oberfläche des Domplatzes legten Forscher Reste der römischen Stadt Aelium Cetium frei. Ein dabei entdeckter spätantiker Verwaltungspalast beweist die wichtige Rolle in der Provinz Noricum. Residiert haben soll in dem Verwaltungskomplex der römische Vorgänger der Landeshauptfrau, der zivile Statthalter.

Die Forscher füllten über 1.000 Bananenkartons mit Gegenständen und Münzen von der Antike bis zur Neuzeit. Die Funde geben so Aufschluss über 1.900 Jahre Menschheitsgeschichte. Was in St. Pölten entdeckt wurde, ist ein Schatz für die Forschung, sind sich Archäologen, Historiker und Mediziner einig.

Funde waren viel größer als gedacht

Der Großteil der Forschungsarbeit beginnt aber erst nach Abschluss der Grabungsarbeiten im November. „Wir haben bisher nur einen Bruchteil der Skelette untersucht. Das wird uns und Wissenschaftler auf der ganzen Welt noch Jahrzehnte beschäftigen“, blickt Großschmidt voraus. Die vor der geplanten Neugestaltung des St. Pöltner Domplatzes notwendig gewordenen Grabungen hätten eigentlich nur bis 2011 dauern sollen. Dass so viel aus der vergangenen Zeiten zum Vorschein kommt, hat damals noch niemand vorhergesehen. Aber wie Risy schon 2008 im NÖN-Gespräch sagte: „Diese Arbeit erfordert Geduld.“