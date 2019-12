105 Tiere warten auf neuen Assisi-Hof .

105 Tiere warten laut einer Aussendung des Österreichischen Tierschutzvereins auf ein neues Zuhause in Wielands bei Grafenschlag (Bezirk Zwettl). Die Zeit dränge, denn mit Jahresende laufe der Pachtvertrag am Assisi-Hof in Sankt Georgen an der Leys (Bezirk Scheibbs) aus.