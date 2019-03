Ein Hausbesitzer überrascht zwei Einbrecher in seinem Haus und schießt auf die Männer. Passiert ist das Mitte Februar im Bezirk Amstetten. Und wie immer nach solchen Vorfällen stellt sich die Frage: Ist das gerechtfertigte Notwehr?

Rechtsanwalt Michael Schwarz: „Schwieriger Nachweis.“ | Werner Jaeger

Juristisch muss Notwehr einerseits „angemessen“ sein, andererseits muss ein „unmittelbar objektivierbarer Angriff“ vorausgehen. Die Entscheidung darüber fällt im Ernstfall immer das Gericht.

Bei Einbrechern im Haus rät Präventions-Experte Andreas Bandion vom Landeskriminalamt dringend, die Fluchtwege freizuhalten. „Wenn man Einbrechern die Flucht erschwert oder zur Gegenwehr ansetzt, könnten sie zu Gewalthandlungen neigen. Daher ist es besser, auf Forderungen einzugehen und sich Aussehen und Fluchtfahrzeug samt Kennzeichen einzuprägen. Die eigene Gesundheit ist immer mehr wert als materieller Schaden.“

"Notwehr muss ein gerechtfertigtes Maß der Verteidigung darstellen"

Aber was ist nun „angemessen“ und was heißt „unmittelbar objektivierbar“? Das erklärt Rechtsanwalt Michael Schwarz: „Notwehr muss ein gerechtfertigtes Maß der Verteidigung darstellen. Wenn mich zum Beispiel jemand mit den Händen angreift, darf ich mich nicht mit dem Messer verteidigen. Das wäre unangemessen. Aber wenn ich mit dem Messer angegriffen werde, dürfte ich zur Verteidigung schießen. Und der Angriff muss unmittelbar objektivierbar sein, das bedeutet: Wenn der Angreifer mit dem Messer noch zehn Meter weit weg steht, darf nicht gleich geschossen werden.“ Für eine gerechtfertigte Notwehrhandlung ist also ein unmittelbar drohender Angriff unabdingbar.

Ist die Verteidigung offenkundig unangemessen, dann handelt es sich um Notwehrüberschreitung. Wenn ein Angreifer sein Gegenüber packt und zurückdrängt, darf sich der Angegriffene nicht mit einem massiven Faustschlag wehren. Einen entsprechenden Fall hat der Oberste Gerichtshof als Notwehr-Überschreitung beurteilt.

Übrigens: Kinder sind grundsätzlich „nicht notwehrfähig“. Schwarz schildert einen Fall, bei dem ein Mann ein Nachbarskind mit vorgehaltener Flinte zwang, von seinem Apfelbaum herunterzukommen. „In dem Fall war zwar, wenn man so will, das Vermögen – sprich die Äpfel – in Gefahr, aber die Reaktion völlig unangemessen.“