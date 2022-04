Österreich und Tschechien setzen auf gemischte Polizeistreifen

Werbung

Die Minister vereinbarten, die polizeiliche Zusammenarbeit und damit die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität, Menschenhandel und Schlepperei zu verstärken. Ab Mitte des Jahres sollen an der tschechisch-niederösterreichischen Grenze wieder gemischte Streifen eingesetzt werden. Diese Streifen werden vom Polizei-Kooperationszentrum Drasenhofen koordiniert, das Karner am Nachmittag besuchte.

Die Beratungen der beiden Innenminister in Prag. Foto: BMI/Schober

Stützpunkt Drasenhofen

Die polizeiliche Zusammenarbeit im Polizeikooperationszentrum Drasenhofen passiert im Rahmen einer tschechisch-österreichischen Dienststelle: Es gibt koordiniert gemischten Streifendienst, grenzüberschreitenden Informationsaustausch sowie eine Übergabe bzw. Übernahme illegal aufhältiger Personen.

Österreich hat am Grenzübergang derzeit 14 Personen im Dienst. Mit den Tschechen soll es gemischte Streifen geben. Diese bestehen aus drei Beamten - jeweils zwei aus dem Gastland und einem aus dem Unterstützerstaat.

Auf diese Weise sollen Schlepperei, Suchtgiftschmuggel, Menschenhandel und generell Kriminalität bekämpft werden.

Die kriminalpolizeilichen Treffen, so genannte Micro-Team-Sitzungen, die es seit 2009 gibt, sollen rund einmal pro Monat auf Bezirksebene stattfinden. Bis zum Beginn der Pandemie wurden in diesem Rahmen rund 285 Fälle gemeinsam bearbeitet.

Karner: "Robuster Schutz der Außengrenzen wichtig"

Innenminister Gerhard Karner: „Wir werden den tschechische Ratsvorsitz im kommenden Halbjahr bei den wesentlichen Themen zum Asyl- und Migrationspakt unterstützen. Beiden Ländern ist ein robuster Außengrenzschutz ganz besonders wichtig. Es braucht klare Regeln und wir wollen wissen, wer zu uns kommen will und sich hier aufhält. Deshalb ist eine konsequente Identitätsfeststellung und eine Sicherheitsüberprüfung an den Außengrenzen so wichtig.“

Bei der Diskussion um eine Verteilung von illegalen Migranten unterstützt Tschechien klar die Österreichische Position: Man lehne eine Quote ab, sagte Rakusan.

Besondere Erfolge der bisherigen zwischenstaatlichen Kooperation: