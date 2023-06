Nachhaltiges Grillen: Doppel-Grillweltmeister gibt Tipps

Sobald die Temperaturen nach oben gehen, heizen viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre Griller wieder an. Zu dieser Gelegenheit nahm die Umweltschutzorganisation WWF das Grillfleisch-Angebot näher unter die Lupe: Es wird großteils (96 Prozent) konventionell produziert und kommt zu einem Viertel aus dem Ausland. Der Bio-Anteil ist sehr überschaubar, lautete das Ergebnis des Grillfleisch-Checks der österreichischen Supermärkte. Nur jedes zehnte beworbene Grillprodukt sei vegetarisch oder vegan.

Auch die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ äußert sich zum österreichischen Grillfleischsortiment. Sie kritisiert vor allem Fleisch, das mit dem AMA-Gütesiegel versehen ist, scharf: „Selbst wenn Artikel aus Österreich stammen, bedeutet das nicht, dass es den Tieren gut gegangen ist: Das Standard-AMA-Gütesiegel erfüllt zum Großteil nur die gesetzlichen Mindeststandards – und die sind vor allem in der Schweinemast völlig unzureichend. Hinter Rot-Weiß-Rot steht also gerade beim billigen Fleisch oft Tierqual“, kritisiert „Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.

Wenn man sich die Erkenntnisse der beiden Tierwohlorganisationen ansieht, wird klar, so nachhaltig wie es auf den ersten Blick scheint, ist das konventionelle Grillen bisher nicht. Doch was kann man machen und wo kauft man am besten sein Fleisch, um beim Grillen ein wenig nachhaltiger zu handeln? Grill-Weltmeister Adi Matzek aus Niederösterreich hat Antworten darauf.

Adi Matzek ist doppelter Weltmeister im Grillen und betreibt seine eigene Grillschule. Foto: Herbert Lehmann

Matzek aus Burgerwiesen (Bezirk Horn) ist internationaler Doppel-Grillweltmeister und hat dort auch seine eigene Grillschule. Sein Fleisch kauft er, wie er betont, ausschließlich aus Österreich: „Wir kaufen unser Fleisch bei den Firmen 'Dachsberger', 'Höllerschmid' und 'Wiesbauer Gourmet'. Dabei setzen wir auf das Gütesiegel mit garantiert österreichischer Herkunft, das auch Fleischfehler durch die Kontrollen ausschließt“, erklärt er.

Um möglichst nachhaltig und ressourcenschonend zu handeln, empfiehlt er, regional einzukaufen und beim Grillen vor allem für möglichst viele Personen auf einmal zu kochen: „Es wird also nur eine Energiequelle für acht bis zehn Menschen für die Speisenzubereitung verwendet - also nicht vier Energiequellen für je zwei Personen.“

Welche Art des Grillens ist am nachhaltigsten?

Kohle, Gas oder doch lieber Elektro? Bei der Art des Grillens gibt es mittlerweile viele verschiedene Techniken auf dem Markt. Oft scheiden sich dabei aber die Geister, welche nun die beste sei. Der Flüssiggaslieferant „FLAGA“ wirbt etwa damit, dass man bei der Verwendung seines „BioMix10“ den CO2-Verbrauch reduzieren kann. Bei „BioMix10“ handelt es sich um eine herkömmliche Gasflasche, in die zehn Prozent Bio-Flüssiggas (Bio-Propan) hinzugemengt werden. In den nächsten Jahren soll die Quote an Bio-Gas in den Flaschen laufend steigen.

Grillweltmeister Adi Matzek betont, dass es sich beim Grillen ohnehin schon um eine nachhaltige Art des Kochens handelt: „Ich denke, dass Grillen generell eine nachhaltige Zubereitungsart ist, weil sich die Menschen dabei mehr mit den Lebensmitteln auseinandersetzen müssen als beim Kochen“, so der Profi. Das Grillen habe außerdem den Vorteil, dass man, außer man grillt mit Strom, unabhängig von Energiequellen ist und so autark Speisen zubereiten kann.

Bei der Zubereitung mit Holzkohle hat man laut dem Grillweltmeister die vermutlich ursprünglichste Form der Speisenzubereitung mit Emotion im Fokus, allerdings bestimmt die Kohle nach dem Entzünden das Zeitfenster der Speisenzubereitung, welches deutlich kleiner ausfällt als bei gasbetriebenen Grillgeräten.

Indirektes Grillen mit Gas ist besonders energieeffizient

Besonders energieeffizient sei aber vor allem das Grillen mit Gas. „Das indirekte Grillen vor allem mit Gas kann bei großen Teilstücken wie z.B. ganzen Braten besonders effizient verwendet werden, weil die Gaszufuhr schon abgedreht werden kann, bevor der Braten ganz fertig ist, die Speichermasse des Gasgrills noch genügend Wärme erzeugt, um den Braten zu vollenden und zusätzlich tut dies dem Braten noch besonders gut, weil er dadurch auch saftiger bleibt“, erklärt Matzek. Das Grillen mit Gas ähnelt somit dem Kochen auf einer Herdplatte am meisten.

Eine Alternative zum klassischen Fleisch-Grillen

Wer beim Grillen aber ganz auf Fleisch verzichten möchte, hat es oft nicht leicht. Entweder fehlen die Ideen, was man außer Zucchini und Grillkäse auf den Griller werfen kann, oder es scheitert an der Umsetzung, da die meisten Griller mit ihrer Beschichtung auf Fleisch ausgerichtet sind. Jedoch wäre es ein guter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, den Grillsonntag einmal vegan oder vegetarisch zu gestalten. Passend dazu bietet die Firma „Weber“ Veggie-Grillkurse an. Zwei davon finden in Niederösterreich statt: Einer in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) und einer in Wiener Neustadt. Mehr dazu hier: Händlersuche (weber.com)

Mit diesen sieben Tipps gelingt das Grillen nachhaltig