Grippe-Impfung schützt auch jetzt noch vor schwerem Verlauf

Die Grippewelle rollt gerade mit voller Kraft durchs Land. Die AGES meldete in den vergangenen zwei Wochen extrem hohe Inzidenzen von Grippe- und grippeähnlichen Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr. Die ÖGK Niederösterreich verzeichnet aktuell bei den Krankenstandszahlen 1.381 echte Grippe-Fälle und 23.436 Krankmeldungen mit grippalen Infekten.

Einen guten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und ein minimiertes Ansteckungsrisiko bietet die Influenza-Impfung. Die Durchimpfungsrate ist aber niedrig. “Nur jeder zehnte lässt sich gegen Influenza impfen”, sagt Ärztekammer NÖ Präsident Harald Schlögel. Genaue Zahlen zu verabreichten Impfdosen gibt es nicht, weil die Grippeimpfung nicht verpflichtend ist und nicht in den Impfpass eingetragen werden muss.

Kein flächendeckendes Gratis-Impfangebot für Grippe

Dieses Jahr gibt es keine kostenlose Grippeimpfaktion für alle Landsleute. Einige Ausnahmen gibt es jedoch. Für Kinder im Alter von sechs Monaten bis 15 Jahren ist die Grippeimpfung beim Hausarzt oder Kinderarzt komplett kostenlos. Für Senioren ab 60 Jahren in Pflegeheimen übernimmt das Land die Kosten für den Impfstoff. Dieses Jahr können sich Menschen mit einer Rezeptgebührenbefreiung in den Apotheken das Impfserum kostenlos abholen. In Niederösterreich betrifft das rund 80.000 Personen.

Ob das Angebot der kostenlosen Grippeimpfung in Niederösterreich nächstes Jahr ausgeweitet wird, ist noch unklar. “Alles was den Zugang zur Impfung erleichtert, unterstützen wir”, sagt der Ärztekammer-NÖ-Präsident. Die Apothekerkammer NÖ verweist auf Gespräche, die auf Bundesebene dazu laufen. Bund, Länder und die Sozialversicherung haben für die Impfsaisonen 2023/24 und 2024/25 ein österreichweites Programm zur Grippeimpfung beschlossen. Die Details, wie dieses ausgestaltet sein wird, stehen aber noch nicht fest, heißt es von der ÖGK Niederösterreich.

Für Grippeimpfung noch nicht zu spät

Die Ärztekammer NÖ empfiehlt jedem, sich den Stich zu holen – es sei jetzt nicht zu spät dafür, der Höhepunkt der Welle sei noch nicht erreicht. “Die Grippewelle betrifft momentan vor allem Kinder. Im Jänner kann es zu einer zweiten Welle kommen, die eher ältere Personen treffen wird”, so der Ärztekammer NÖ Präsident. Er schätzt vorsichtig ein, dass die Grippewelle Mitte bis Ende Februar enden wird. Die Apothekerkammer NÖ betont, dass sich vor allem Kleinkinder, über 60-Jährige, Berufsgruppen mit direktem Kontakt zu Menschen und Personen mit chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Asthma oder Diabetes gegen Grippe impfen lassen sollten. Der Impfschutz tritt ungefähr zehn Tage nach der Impfung ein. Es sei genügend Impfstoff vorhanden.

