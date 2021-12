Mehr als 5.000 Impfungen über Weihnachten in Niederösterreich

Neun Prozent der Stiche entfielen auf die erste Dosis, 29 Prozent auf die zweite und 62 Prozent auf die dritte. "Während anderswo das Impftempo stockte, haben wir eine Impfoffensive gestartet," bilanzierte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung.

Der Großteil der Stiche wurde in den neun Landesimpfzentren verabreicht. Hinzu kamen hunderte Impfungen in Ordinationen. Rund zwei Drittel der Injektionen wurden am Stefanitag gezählt, 20 Prozent am Heiligen Abend und 15 Prozent am Christtag.

Insgesamt sind damit laut Aussendung 72,5 Prozent der Niederösterreicher vollimmunisiert, 42,5 Prozent haben die dritte Dosis. Etwa 80 Prozent der impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren haben zumindest einen Stich erhalten. Bei den Fünf- bis Elfjährigen weist Niederösterreich mit 24,6 Prozent Geimpften im Bundesländervergleich den Bestwert auf. In den sechs Impfbussen wurden mittlerweile 200.000 Injektionen gesetzt.

Geöffnet sind die Impfzentren auch zu Silvester und im weiteren Verlauf der Feiertage. Verabreicht werden Vakzine auch in Impfstraßen und Ordinationen. Online buchbar sind via www.impfung.at mehr als 170.000 Zeitslots, vielfach sind Immunisierungen auch ohne Terminvereinbarung möglich.