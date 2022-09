Fridays For Future: "NÖ erst in 1.600 Jahren klimaneutral"

Werbung

Ganz nach dem Motto „Raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren“ rufen Fridays for Future Niederösterreich anlässlich des nächsten weltweiten Klimastreiks am 23. September dazu auf, für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Es handelt sich bereits um den dritten Großstreik in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten. Die Aktivistinnen und Aktivisten versuchen so, den Ausbau von Erneuerbaren Energien in Niederösterreich voranzutreiben, um der Klima- und Energiekrise sowie den damit verbundenen Teuerungen auf lange Sicht effektiv und nachhaltig entgegenzuwirken. Denn die Auswirkungen der Klimakrise würden sich bereits tagtäglich zeigen, unter anderem in Form von Überschwemmungen und immer mehr Hitzetagen, die in Trockenperioden und Waldbränden kulminieren.

Johanna Frühwald von Fridays for Future St. Pölten zeigt sich besorgt: „Der Sommer zeigt, dass uns die Klimakrise nicht mehr nur bevorsteht, sondern längst angekommen ist - auch in Österreich. Dieser Sommer war der wärmste, der in Europa je gemessen wurde. Überall brennen hektarweise Wälder. Hitzetage und Tropennächte, Trockenheit sowie Starkregenereignisse nehmen drastisch zu.”

Die Hälfte des ungenutzten Potenzials zur Gewinnung von Energie in Österreich liege laut Max Nutz von Fridays for Future Krems in Niederösterreich. Er appelliert, die Potenziale Wind und Sonne doch zu nutzen und auf diese Weise nachhaltige Energieressourcen zu schaffen. Nutz wirft der Landesregierung vor, dass diese das große Potenzial blockiere, indem sie nur einen kleinen Teil der großen Nutzfläche gebraucht. In Niederösterreich gebe es aktuell 735 Windräder, doch möglich wären weitere 2.000. Laut der Bundesländerstudie der Österreichischen Energieagentur könne etwa die Hälfte dieses Potenzials bis 2030 genutzt werden.

"In dem jetzigen Tempo ist Niederösterreich erst in 1.600 Jahren klimaneutral", sagte Nutz.

BOKU-Experte: Wärme- und Mobilitätssektor fossil gedeckt

Patrick Scherhaufer, Energieexperte von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und Mitglied der Scientists for Future ergänzt: "Um bis 2040 klimaneutral werden zu können, muss die Politik aufhören, nur von der Stromwende zu reden. Wenn wir den Wärme- und Mobilitätssektor hinzurechnen, sind zwei Drittel des Energieverbrauchs in Niederösterreich fossil gedeckt. Diese Bereiche müssen beim Ausbau der erneuerbaren Energien miteinbezogen werden. Zudem müssen die erneuerbaren Ressourcen in Niederösterreich auch ausgeschöpft werden, um für andere Bundesländer die nachhaltige Energieversorgung sicherzustellen."

Damit das gesetzte Ziel, im Jahr 2040 Klimaneutralität zu erreichen, gewahrt wird, bedarf es einem umfassenden Ausbau der Windkraft und Photovoltaik. Da die Forderungen in der Landespolitik jedoch nicht ernst genommen werden, will Fridays For Future Niederösterreich beim nächsten weltweiten Klimastreik am 23. September in St. Pölten ihren Forderungen mit einem Streik Gehör verleihen.