Solidarität leben, gemeinsam sich in den Dienst der guten Sache stellen und etwas zum Gemeinwohl schaffen: Das ist das erklärte Ziel von „72 Stunden ohne Kompromiss“, einer Aktion der katholischen Jugend, der Youngcaritas und von Hitradio Ö3, die heuer unter dem Motto „Challenge your limits“ läuft.

Die Bereitschaft, sich für soziale Themen einzusetzen, ist bei vielen jungen Menschen groß, nur wissen sie oft nicht, wo und wie sie helfen können. Als Österreichs größte Jugendsozialaktion werden die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen und mit der Vielfalt an Projekten Anregungen gegeben, wo sich Jugendliche in Hinkunft sinnvoll einbringen können.

In Niederösterreich beteiligen sich heuer rund 600 Jugendliche in 40 Projekten, in der Diözese St. Pölten sind es rund 300 Jugendliche in 19 Projekten.

Die große Auftaktveranstaltung für Niederösterreich bei dieser mittlerweile internationalen Aktion ging am Mittwochnachmittag am St. Pöltner Rathausplatz in Szene. Ehrengast Weihbischof Anton Leichtfried wies daraufhin, „dass durch das Geben von Zeit und Lebensenergie man auch immer im Gegenzug etwas empfängt und somit seinem sozialen Tun noch gleich viel mehr Sinn gibt."

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wies indes daraufhin, dass eine Aktion wie diese für die Teilnehmer „nicht nur äußerst sinnvoll sei, sondern auch einen Spaßfaktor mitbringe.“

St. Pöltens Gemeinderätin Mirsada Zupani brachte es auf den Punkt: „Mit ,Challenge your limits‘ kann man jegliche Grenzen im Kopf oder Herzen brechen und Nächstenliebe pflegen.“ Als symbolisches Zeichen und Startschuss für „72 Stunden ohne Kompromiss“ wurde dafür eine zuvor errichtete Kartonschachtel-Mauer zerstört .

Über die einzelnen Aufgaben, die die Teilnehmer in Niederösterreich lösen müssen, lest ihr in der jeweiligen Printausgabe der NÖN.

Zu den Projekten und wo diese stattfinden, siehe auch www.72h.at