Niederösterreicher (19) gab betrunken Gummi-Gummi .

Bei illegalen Treffen von GTI-Fans in Kärnten sind am Freitag elf Kennzeichen von der Landesverkehrsabteilung abgenommen worden. Einem 19-jähriger Lenker aus dem niederösterreichischen Bezirk Gmünd wurde zudem der Führerschein abgenommen, denn er hatte betrunken auf einem Parkplatz am Pyramidenkogel vor einer johlenden Zuschauermenge Gummi-Gummi gegeben, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.