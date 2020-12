"Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest ist das eine sehr gute Nachricht", hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag in einer Aussendung fest. Die ersten Vakzine sollen in Pflegeheimen und Kliniken zur Anwendung kommen.

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, berichtete Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Man werde nun "mit einem klaren und koordinierten Stufenplan" vorgehen, so LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP).