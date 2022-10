Nach Bericht der Volksanwaltschaft: Bleibt die JA Gerasdorf?

Werbung

Maximal 122 Insassen haben in der Justizanstalt (JA) Gerasdorf am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen Platz, derzeit sind nur mehr 60 Insassen dort.

Ein aktueller Bericht der Volksanwaltschaft hat einige Probleme aufgezeigt, mit der die frühere Vorzeigeanstalt mittlerweile zu kämpfen hat. Da ist einmal der Standort, weitab von großen Verkehrsachsen gelegen: Für Besucher ist es schwierig, nach Gerasdorf zu kommen. Früher gab es die Möglichkeit von „Abholbesuchen“, bei der die jugendlichen Insassen mit ihren Besuchern drei Stunden außerhalb der Justizanstalt verbringen konnten. Nachdem diese Praxis aber laut Justizministerium rechtlich nicht gedeckt ist, wurde sie wieder abgeschafft.

Zweites Problem ist die Ausbildung: Neben dem Pflichtschulbetrieb werden 14 Lehrberufe angeboten, was Gerasdorf einst zur Vorzeige-Institution gemacht hat. Heute sind die Lehrbetriebe veraltet, der Sanierungsbedarf groß. Im Jahr 2016 wurde mit einer Sanierung begonnen, die 2019 wegen der angespannten budgetären Situation vom Ministerium wieder eingestellt wurde. Zudem werden heute vermehrt kürzere Haftstrafen verhängt, was dazu führt, dass es in der Anstalt kaum mehr Lehrabschlüsse gibt.

Als drittes Problem hat sich das 2019 eingeführte generelle Rauchverbot herausgestellt: Junge Erwachsene, also jene, die bereits über 18 sind, lassen sich meist in landesgerichtliche Gefangenenhäuser verlegen, weil sie dort rauchen dürfen.

Das Justizministerium verspricht, den Standort Gerasdorf zu überprüfen: Dabei fokussiere man sich „auf eine bessere Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die technische Ausstattung“. Die Volksanwaltschaft wiederum empfiehlt zu überlegen, ob jugendliche Straftäter künftig nicht in eigenen Jugendabteilungen bestehender Gefangenenhäuser betreut werden sollen. Dafür brauche es aber ausreichend Personal und Mittel. Auch sollte überlegt werden, jugendlichen Straftätern den Schulbesuch oder die Lehrausbildung im Freigang zu ermöglichen. Aus Sicht des Justizministeriums ist der Bedarf für eine Sonderstrafanstalt für jugendliche Straftäter weiterhin gegeben.