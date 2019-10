„Normalerweise arbeiten wir ja im Zwangskontext“, sagt Alexander Grohs, Leiter von Neustart für NÖ. Denn der Verein Neustart ist primär für seine Arbeit in der Bewährungshilfe bekannt. Und wer „auf Bewährung“ draußen ist, der muss sich von Neustart betreuen lassen.

Das Angebot der Haftentlassenen-Hilfe hingegen kann von Betroffenen angenommen werden, muss aber nicht. Voraussetzung ist, dass vom Gericht keine Bewährung angeordnet wurde, man nennt das „mit Endstrafe entlassen werden“.

„Die Investition in die Haftenlassenen-Hilfe ist eine Investition in die Sicherheit.“ Alexander Grohs, Leiter Neustart NÖ und Burgenland

Das Ziel ist aber – wie auch bei der Bewährungshilfe – Rückfälle zu vermeiden. Die Gefahr eines Rückfalls ist besonders hoch, wenn es nach der Haftentlassung keine Unterstützung gibt. „Manche lehnen unsere Hilfe zuerst ab, melden sich aber nach ein paar Wochen oder Monaten, weil es doch Probleme gibt“, schildert Alexander Grohs. Ein Auslöser kann zum Beispiel sein, dass die Beziehung zu Frau oder Freundin plötzlich in die Brüche geht. „Die Rückfallgefahr ist immer dann am größten, wenn die Perspektive fehlt“, analysiert Grohs. Eine Situation, in der die Frau ihren Mann, der gerade aus der Haft entlassen wurde, aus der Wohnung wirft, kann eine solche Perspektivlosigkeit erzeugen.

Monate vor Entlassung beginnt die Arbeit

Das Angebot, nach der Haft begleitet zu werden, bekommen Insassen noch während des Strafvollzugs. Zeitlich passiert das im so genannten „Entlassungsvollzug“, also dann, wenn das Ende der Haftzeit absehbar ist. Das ist etwa sechs Monate vor der Entlassung in die Freiheit.

Die Information, wer aus der Haft entlassen wird, bekommt Neustart aus der Justizanstalt. „Dann nehmen wir mit der Person Kontakt auf“, sagt Grohs. Auch mit dem Sozialdienst der Haftanstalt gibt es engen Kontakt. Der Sozialdienst betreut die Häftlinge drinnen, die Experten der Haftentlassenen-Hilfe draußen. Das engmaschige Netz sei enorm wichtig, sagt Grohs, denn die Rückfallgefahr sei in den Tagen unmittelbar nach der Haftentlassung am größten. Daher müsse rechtzeitig abgeklärt werden, wie die Situation nach der Haft aussieht: Ist die Wohnung gesichert? Wie sieht es mit dem sozialen Umfeld (Freunde, Verwandte, Familie) aus?

Neustart Alexander Grohs, Neustart: „Manche lehnen unsere Hilfe ab, kommen aber später darauf zurück.“

„Wir hatten einmal einen Fall, da hat ein Mann unmittelbar nach der Entlassung einen Supermarkt überfallen und sich dann sofort gestellt, weil er einfach Angst vor der Freiheit, vor dem Unbekannten hatte“, schildert Grohs. Schon der erste Weg in Freiheit, also der von der Justizanstalt zur Wohnung, stelle für manche ein großes Problem dar. Wer sich für Haftentlassenen-Hilfe entscheidet, der wird von einem Neustart-Mitarbeiter abgeholt, die ersten Wege gemeinsam erledigt.

Sinnvoll ist das auf jeden Fall: Ohne Betreuung liegen die Rückfallquoten bei bis zu 70 Prozent; in der Haftentlassenenhilfe liegt die Rückfallquote nach dem Ende der Betreuung nur bei ca. 40 Prozent. „Die Investition in die Haftenlassenen-Hilfe ist also eine Investition in die Sicherheit“, sagt Grohs.