Am Sonntag, 7. Juni 2020 stürzte die Wirtschaftswegbrücke B25. 14 entlang der neuen Umfahrung in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) in sich zusammen. Niemand wurde verletzt, die Straße war noch nicht für den Verkehr freigegeben. Der Untersuchungsbericht einer externen, unabhängigen Kommission rund um den Brückeneinsturz liegt dem Land seit Wochen vor, aber eine öffentliche Einsichtnahme wird verweigert. Ein Rechtsstreit droht.

