Drei Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt .

In Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) sind am Dienstagnachmittag drei Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Zwei Frauen wurden von einem Pkw niedergestoßen, berichtete die Landespolizeidirektion. In Baden wurde ein Mann von einem Lkw erfasst. Er hatte trotz Rotlichts einen Schutzweg betreten.