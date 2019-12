Prozess um getötete Kinder: Geldstrafe für Pkw-Lenker .

Nach einem Verkehrsunfall am 4. August dieses Jahres auf der B 19 in Hausleiten, bei dem zwei Kinder (ein- und vierjährig) in einem Fahrradanhänger getötet worden sind, müssen sich die Mutter (39) und der Autolenker (60) aus Wien vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten.