Prozess um tödlichen Unfall mit Fahrradanhänger startet .

Nach der Kollision eines Pkw mit einem an ein Elektrofahrrad gekoppelten Anhänger in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) müssen sich der Autolenker und die Bikerin am Montag am Landesgericht Korneuburg wegen fahrlässiger Tötung verantworten.