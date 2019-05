Zwischen 1. Juni und 15. Juli läuft in den Pfarren des Vikariats Nord, des Vikariats Süd und in der Diözese St. Pölten die Haussammlung der Caritas. Die Spenden kommen zur Gänze notleidenden Menschen in Niederösterreich zugute – und deren Zahl steigt jährlich.

2018 konnten 4.000 Sammler bei der Haussammlung der Caritas knapp 855.000 Euro Spenden einholen – an etwa 100.000 Türen wurde dabei geklopft. Rund 15.000 Menschen wurde im vergangenen Jahr in spendenfinanzierten Projekten Hilfe geboten. Den größten Anteil macht die Sozialberatung aus, Menschen werden dabei in Notsituationen unterstützt und begleitet. Weitere Projekte sind zum Beispiel die Soforthilfe, die erst kürzlich eine Familie in Oberndorf an der Melk erhalten hat, nachdem ihr Haus bei einem Brand zerstört worden war.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bedankte sich bei den Sammlern: „Wir könnten alle einpacken, wenn es Leute wie Sie nicht gäbe.“