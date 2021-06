Lockdowns, Kurzarbeit, Jobverlust und Krankheit treffen in der seit 15 Monaten andauernden Corona-Krise viele Menschen. „Die Spenden der Haussammlung sind ein wichtiger Beitrag, um Menschen in Not in Niederösterreich schnell und direkt helfen zu können“, betont Hannes Ziselsberger, Caritasdirektor der Diözese St. Pölten.

„Corona hat gezeigt, dass es jeden treffen kann“, sagt Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) beim Start der Caritas-Haussammlung. Die Hilfe der Caritas ist für viele Menschen, die akut von Not betroffen sind, der letzte Anker, wenn sie durch das öffentliche soziale Sicherungsnetz fallen. Allein im Vorjahr hatte die Caritas rund 22.400 Kontakte in ihren Sozialberatungsstellen. Finanziert werden diese Leistungen unter anderem durch die jährliche Haussammlung.

4.500 Sammler in 900 Pfarren unterwegs

Nachdem im Vorjahr aufgrund der Pandemie keine Haussammlung durchgeführt werden konnte, startet die Caritas-Haussammlung jetzt neu: Rund 4.500 Helfer werden in den nächsten Wochen in 900 Pfarren Niederösterreichs an Türen klopfen und um Spenden für Menschen in Not bitten.

„Die Haussammlung ist mehr als nur Geldsammeln“, sagt Theresia Köhler, Haussammlerin aus Pottenbrunn. „Neben Spenden sammelt man auch Begegnungen.“ Daher streicht Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, hervor: „Es geht nicht nur um Spendensammeln, sondern auch um Zeitschenken.“ Die diesjährige Haussammlung steht unter dem Motto: „Die Not wohnt bei dir im Ort – die Hilfe auch“. Zusätzlich zu den Sammlungen vor Ort unterstützen Kirche Bunt und NÖN die Caritas-Aktion in ihren Medien.

Sicherheit steht bei den persönlichen Kontakten der Haussammler an erster Stelle. Daher stellt die Caritas ihren Helfern auch FFP2-Masken zu Verfügung. Nach einer Million Euro 2019 und 580.000 Euro im Vorjahr – trotz ausgefallener Sammlungen vor Ort – hofft Ziselsberger auch heuer auf die Unterstützung der Menschen: „Ich danke all jenen, die ihre Türe, ihr Herz und ihre Brieftasche öffnen, um Menschen in Not zu helfen.“ Und Bischof Alois Schwarz fügt hinzu: „Geben ist seliger denn nehmen.“