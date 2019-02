Angriff auf Security: Verdächtiger in U-Haft .

Über den 23-jährigen Verdächtigen, der in den Morgenstunden des 3. Februar einen Security-Mitarbeiter aus Schwarzenau vor der Discothek Ypsilon in Heidenreichstein mit einer gebrochenen Flasche verletzt hatte, ist am Dienstag die U-Haft verhängt worden.