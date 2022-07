Klarer Trend: Mehr Hitzetage auch in Niederösterreich

Werbung

Exakt 40,5 Grad Celsius zeigte das Thermometer am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha an. Und genau diese 40,5 Grad sind bis heute die höchst gemessene Temperatur in ganz Österreich. Dass dieser Rekordwert in den kommenden Jahren übertroffen wird, ist laut Hans Ressl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) nicht sicher, aber auch nicht völlig auszuschließen.

Zum Vergleich: Letzten Donnerstag wurde mit 37,7 Grad in Seibersdorf (Bezirk Baden) der bisherige Jahreshöchstwert erreicht. Laut dem Meteorologen müssen wir uns darauf einstellen, dass der Trend zu mehr Hitzewellen anhält. Aufzeichnungen bestätigen, dass die Hitzewellen im Laufe der letzten Jahrzehnte sowohl öfter vorkamen als auch länger anhielten.

Quelle: ZAMG; NÖN-Grafik: Gastegger Foto: Illustrationen: supakritleela/Shutterstock.com; TAW4/Shutterstock.com

In der Klimaperiode 1961 bis 1990 dauerte eine Hitzewelle im Schnitt vier Tage. Die darauffolgende Periode zwischen 1991 und 2020 verzeichnete bereits eine mittlere Dauer von fünf Tagen. Auch die Zahl der durchschnittlichen Hitzetage pro Jahr ist zwischen 1961 und heute stark gestiegen. „In der Klimaperiode 1961 bis 1990 wurde in Hollabrunn eine mittlere Anzahl von sieben Hitzetagen gemessen, in der Klimaperiode 1991 bis 2020 waren es bereits 19“, betont der Experte.

Temperaturen werden weiter steigen

„Innerhalb der letzten 25 Jahre ist die Mitteltemperatur in ganz Österreich um einen Grad Celsius gestiegen, der saisonale Temperaturanstieg im Sommer beträgt sogar 1,3 Grad“, erklärt Ressl von der ZAMG weiter. Schaut man beispielsweise auf die mittleren Tageshöchsttemperaturen der Monate Juni, Juli und August in St. Pölten zwischen dem Aufzeichnungsbeginn 1973 und dem dazugehörigen Vergleichswert aus 2021 wird eines klar: Der Trend geht, trotz Ausreißer, eindeutig nach oben (siehe Grafik). Und dieser Trend wird sich laut Prognosen auch weiter fortsetzen.

„Bis Ende des Jahrhunderts wird in Niederösterreich ein weiterer Anstieg der mittleren Temperatur um 2,2 Grad projiziert, sofern aktiv Maßnahmen gegen den Klimaschutz umgesetzt werden. Ohne diese Maßnahmen wird die Temperaturerhöhung knappe vier Grad betragen“, erläutert Ressl. Außerdem wirke sich der Klimawandel auch auf den Niederschlag aus. Längere Trockenperioden und intensivere Niederschlagsereignisse werden auch in Zukunft immer stärker zunehmen.

Sowohl von den geringen Niederschlagsmengen als auch von der Hitze ist laut Aufzeichnungen Gänserndorf besonders betroffen. Auch im Südosten Niederösterreichs, zum Beispiel in Wiener Neustadt, ist es im Vergleich zur letzten Klimaperiode zu warm. Unter Starkregenereignissen leidet man vor allem in den alpinen Regionen im Süden des Landes, etwa im Wechselgebiet.