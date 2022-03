Niederösterreich hilft: So könnt ihr Menschen in Not unterstützen

Zur Koordinierung der Hilfsangebote für die Ukraine und die flüchtenden Menschen hat das Land die Plattform „Niederösterreich hilft“ eingerichtet. Wer mit Sach- oder Geldspenden unterstützen will oder Betten und Unterkünfte zur Verfügung stellen möchte, erhält online unter www.noehilft.at, bei der Hotline 02742/9005-15000 oder via Mail an noehilft@noel.gv.at Auskünfte zur Initiative "Niederösterreich hilft".

Für Geldspenden zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung wurde ein Spendenkonto eingerichtet:

Bankkonto: NOEHILFT

IBAN: AT74 3200 0000 1380 0008

Die Aktion zielt darauf, dass die Unterstützung rasch bei den Betroffenen ankommt.

