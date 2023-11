Sissi Pröll lud nach Wien: Teppich um 70.000 Euro versteigert

„Ein besonderer Abend für Österreich“ fand am Dienstag im Palais Szechenyi in Wien statt. Sissi Pröll, die Präsidentin der österreichweiten Hilfsorganisation „Hilfe im eigenen Land“ und Ehefrau von NÖ Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll, lud gemeinsam mit Teppichunternehmer Ali Rahimi zu einer Benefizveranstaltung ein. „Hilfe im eigenen Land“ unterstützt seit 1965 Familien und Menschen in Österreich, denen durch persönliche Schicksalsschläge oder Naturkatastrophen die Lebensgrundlage genommen wird.

„Unsere Organisation hat heute eine ganz andere Notwendigkeit in der Gesellschaft als sie gegründet wurde. Gewalt, Verletzungen und Ignoranz nehmen zu und die Menschen werden immer abgestumpfter. Das ist eine große Gefahr“, betonte Pröll in ihren Grußworten. Im Jahr 2023 habe die Organisation bereits eine Million Euro an Familien in persönlichen Notsituationen bzw. an Opfer von Katastrophen im Land gespendet. Davon gingen rund 400.000 Euro an Familien in Niederösterreich.

Robert Glock ersteigerte das Einzelstück von Künstler Gottfried Helnwein

Mit der Versteigerung des einzigartigen Teppichs, der originalgetreu nach einem Werk von Künstler Gottfried Helnwein gefertigt wurde, werden ebenfalls Menschen in Not unterstützt. Durch die Auktion führte Moderator Karl Hohenlohe, das Startangebot lag bei 30.000 Euro. Schlussendlich setzte sich Robert Glock, der Sohn des österreichischen Waffenunternehmers Gaston Glock, durch und ersteigerte das Einzelstück um 70.000 Euro. Sissi Pröll und Gastgeber Ali Rahimi zeigten sich dankbar und gerührt über die großzügigen Spende. „Jeder Euro, der hier hereinkommt, geht eins zu eins an betroffene Menschen in unserem Land weiter – ohne Spesenabgaben“, betonte Rahimi.

„Kunst hat auch eine soziale Verantwortung. Ich möchte mich meiner Kunst für diejenigen einsetzen, die weniger privilegiert sind“, sagte der Künstler des Abends, Gottfried Helnwein, im Rahmen der Veranstaltung. Mit musikalischer Umrahmung las Kammerschauspielerin Andrea Eckert prominente Texte zum Thema Gewalt vor. Unter den Gästen der Benefizveranstaltung waren unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), NÖ Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll, der Wiener Bürgermeister a. D. Michael Häupl sowie der Albertina-Generaldirektor Klaus Schröder. Auch ORF NÖ Landesdirektor Alexander Hofer und die Schauspielerinnen und Schauspieler Erika Pluhar, Joseph Lorenz, Marianne Mendt und Rudi Roubinek nahmen an der Benefizveranstaltung teil.