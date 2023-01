Offene Ohren: Caritas bietet breit gefächertes Beratungsangebot

Werbung

Beziehungsprobleme, Generationskonflikte, Krisen oder Gewalt – das sind die Themen, mit denen Ehe-, Familien- und Lebensberaterin Michaela Fischer und Sozialarbeiterin Petra Oberbichler von der Caritas Familienberatung häufig konfrontiert sind. Die beiden sind an den Standorten Waidhofen und Amstetten im Einsatz. 30 Berater und Beraterinnen arbeiten in der Caritas St. Pölten.

Angeboten werden Einzel-, Paar- und Familienberatung, aber auch Männerberatung und bei Bedarf Psychotherapie.

Das Angebot ist grundsätzlich kostenlos – um Kostenbeiträge wird aber gebeten. Kostenpflichtig sind lediglich jene Beratungen, die von Kinder- und Jugendhilfe oder vom Gericht verpflichtend auferlegt werden. Das ist etwa die Elternberatung vor einer einvernehmlichen Scheidung, an der beide Elternteile einmalig teilnehmen müssen. Oder die verpflichtende Erziehungsberatung im Rahmen von Obsorgeverfahren, die von der Kinder- und Jugendhilfe auferlegt wird.

Am häufigsten aber werden die freiwilligen Angebote genutzt. „Wir geben Selbstvertrauen und unterstützen beim Erreichen von Zielen. Wir helfen Mensch in schwierigen Situationen wieder inneren Halt zu finden. Wir begleiten Menschen, bis sie wieder allein zurechtkommen oder nötigenfalls bis ein freier Psychotherapieplatz gefunden wurde“, erläutert Fischer.

Besonders die Jahre der Pandemie haben bei vielen Menschen tiefe Spuren hinterlassen – auch darauf ist das Angebot der Caritas zugeschnitten. „Man darf zu uns kommen, wenn man sich oder seine Lebenssituation verändern will. Oder wenn man herausfinden will, wer man ist und was man im Leben wirklich will“, sagt Oberbichler. Man unterstütze bei allen Themen des Lebens, ob das Schulangst ist, Computersucht oder die Angst vor einem Outing.

Die Beratungen können persönlich, via Zoom oder auch in einem geschützten Online-Chat stattfinden. Auf Wunsch geht das auch völlig anonym, „wir brauchen weder Name noch Telefonnummer und wir unterliegen der Verschwiegenheitspflicht“, betont Fischer.

