Das Telefonnetz bricht immer wieder zusammen. Strom gibt es noch immer nur aus dem Generator. Und die erste Straße hat man erst letzte Woche wieder freigegeben, zehn Tage, nachdem der Wirbelsturm „Idai“ über die südostafrikanische Küste hinweggefegt ist und eine tiefe Spur der Verwüstung hinterlassen hat.

„Aber das ist auch die gute Nachricht!“, meint Andreas Zinggl. Eine Woche war der gelernte Raumplaner und Projektmanager der St. Pöltner Caritas jetzt im Katastrophengebiet. Und die Hälfte davon war etwa die Stadt Beira an der mosambikanischen Küste überhaupt nur mit dem Flugzeug erreichbar. „Das war eine echte Ausnahmesituation!“ Mittlerweile sollen nicht nur Hilfsgüter, sondern auch Straßenhändler wieder bis zum Markt in Beira durchkommen.

„Sorgenkinder“ gebe es trotzdem noch jede Menge, und das bis zu 200 Kilometer ins Landesinnere, bis nach Simbabwe und Malawi. „Da gibt es“, erzählt Zinggl, der für die Caritas schon in Sri Lanka, Pakistan, Serbien und zuletzt in Nepal im Katas tropheneinsatz war, „eine 180.000-Einwohner-Stadt, die rundum von Wasser umgeben ist“. Was die, abgesehen von humanitärer Soforthilfe, auch braucht, ist langfristige Unterstützung.

„Das wird noch dauern!“ Caritas-Katastrophenhelfer Andreas Zinggl über eine Entspannung der Lage in Mosambik

„Hier war man gerade kurz vor der Ernte. Die ist jetzt verloren – und die nächste auch, wenn man nichts tut.“ Saatgut und einfachste Geräte werden dringend benötigt, „damit gleich wieder neu gepflanzt werden kann, sobald das Wasser weg ist“. Aufgeräumt wird dagegen schon jetzt, sogar von den Kindern, mit „unglaublichem Überlebenswillen“. „Das ist sehr beeindruckend“, so Zinggl.