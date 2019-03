Sie sind so bekannt wie die SOS-Kinderdörfer selbst: die Kinderdorfmütter. Seit 70 Jahren gibt es die Kinderdörfer in ganz Österreich, aber nach sieben Jahrzehnten lässt der Andrang von Frauen, die bereit sind, als Kinderdorfmutter ihre berufliche Erfüllung zu finden, nach. Derzeit werden Frauen, aber auch Paare und Männer für diese Aufgabe gesucht.

Im SOS-Kinderdorf in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) wohnen aktuell acht Familien, 60 sind es in ganz Österreich.

„Ich habe nach der Mütterschule geglaubt, ich stelle alle Kinder in ein tolles Leben, das ist aber nicht so.“ SOS-Kinderdorfmutter Barbara Kaiser

Die NÖN erkundigte sich bei Barbara Kaiser, wie der Alltag einer Kinderdorfmutter aussieht. Seit 22 Jahren ist die 49-Jährige Kinderdorf-Mutter. Die Kinder sind nicht mehr ausschließlich Waisen wie früher, sondern kommen primär aus schwierigen Verhältnissen. „Sie haben alle ein Rucksackerl zu tragen“, sagt Kaiser. Derzeit ist die Mutter einer leiblichen Tochter auch Mama für drei Geschwister-Kinder und zwei Teenager.

„Meine ersten sechs Kinder kamen aus ganz schlimmen Verhältnissen“, sagt Kaiser, „aber sie haben es auf ihre Weise geschafft.“ Viele emotionale Stürme, von Pubertäts-Wirren bis zu aggressiven Ausfällen, hat Kaiser schon abgewettert. „Ich habe nach der Mütterschule geglaubt, ich stelle alle Kinder in ein tolles Leben, das ist aber nicht so.“ Damals war sie 26. Heute, mit Ende 40 weiß sie, dass auch viel zurückkommt. Von den Kindern, die oft schwer vernachlässigt wurden, Gewalt erlebt haben. Mit zwölf „ihrer“ insgesamt 14 Kinder, die sie großgezogen hat, besteht noch regelmäßiger Kontakt.

Was sich im Gegensatz zu früher stark verändert hat, ist der Bezug der Kinder zu den leiblichen Eltern. Früher versuchte man, den zu unterbinden, heute wird er stark gefördert. „Egal, was zu Hause passiert ist, die Eltern bleiben immer die Eltern, diese Bindung ist unglaublich stark“, weiß Kaiser. Daher gibt es Treffen, Besuche und auch Kontakt direkt im Kinderdorf. Aber alle Mutterpflichten, vom Aufstehen in der Nacht über Arztbesuche bis zum Elternsprechtag in der Schule, sind Angelegenheit der Kinderdorf-Mutter. Und ihrer zwei Helferinnen, die sie im Haus unterstützen.

Thomas Wick ist SOS-Kinderdorf-Leiter in der Hinterbrühl. | Gila Wohlmann

Fünf Tage die Woche ist Barbara Kaiser Kinderdorfmutter, zwei Tage sind frei. Wobei diese Tage individuell gewählt werden können.

Ob die Kinder „Mama“ zu ihr sagen? Manche ja, manche nennen Barbara Kaiser beim Vornamen. „Andere fragen, ob sie Mama sagen dürfen, weil sie eine ,richtige‘ Mama wollen.“ Den leiblichen Müttern gegenüber müsse man sehr sensibel sein, sagt Kaiser. „Würde ich da als bessere Mama auftreten, ginge der Schuss nach hinten los.“

Das Kinderdorf-Haus von Barbara Kaiser ist wie jedes normale Familienhaus. Die Kinder gehen in den örtlichen Kindergarten und in öffentliche Schulen.

Warum man SOS-Kinderdorfmutter- oder Vater werden sollte, beantwortet Dorfleiter Thomas Wick: „Wenn Ihnen Kinder wichtig sind und Sie bereit sind, hier Zeit zu investieren, dann ist der Beruf genau das Richtige.“