Polizei fahndet nach Bankomatkarten-Dieben.

Unbekannte Täter stahlen am 1. September eine Geldbörse samt Bankomatkarte, nachdem der Besitzer mit der Karte in einem Lokal in Wr. Neustadt bezahlt hatte. Dabei war er vermutlich von den Tätern beobachtet worden.

Anschließend wurde mit der gestohlenen Bankomatkarte in Traiskirchen (1. September) und in Wr. Neudorf (3. September) je eine Behebung durchgeführt. Dabei entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei hat nun Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 erbeten.