Corona-Cluster in zwei Justizanstalten in NÖ weiter gewachsen

In Hirtenberg (Bezirk Baden) wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 47 Fälle verzeichnet (plus acht), am Standort Sonnberg (Bezirk Hollabrunn) waren es 46 (plus zwei). 35 Infektionen gab es in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden).

30 positive Tests, um drei weniger als am Vortag, wurden in einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn gezählt. Zwölf neue Fälle sind im Bezirk Amstetten im Zusammenhang mit einer Produktionsfirma aufgetaucht.