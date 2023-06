Hat hierzulande nichts mit Dank zu tun: Darum feiern wir den Vatertag

Am Sonntag ist Vatertag. Tausende Papas in Niederösterreich dürfen sich wieder über Aufmerksamkeiten und Zeit mit der Familie freuen. Aber warum feiern wir den Vatertag (in Österreich) überhaupt? Und woher kommt er?

Wie der Muttertag nahm auch der Vatertag seinen Anfang in den USA, wie Maren Sacherer vom Museum Niederösterreich weiß. Er wurde von der Amerikanerin Sonora Smart Dodd ins Leben gerufen. Sie hatte 1909 während einer „Mother’s Day“-Predigt die Idee, auch einen Feiertag für Väter einzuführen. „Dodd wollte damit ihren eigenen Vater und Bürgerkriegsveteran ehren, der sie und ihre fünf Geschwister alleine großzog, nachdem die Mutter der Kinder bei der Geburt gestorben war“, erzählt Sacherer.

In den 1920ern war der Ehrentag von vielen Bürgerinnen und Bürgern vergessen worden. Dennoch erreichte er in den folgenden Jahrzehnten größere Bekanntheit in den USA und wurde 1972 von Richard Nixon als ständiger nationaler Feiertag - jeweils am dritten Sonntag im Juni - bestätigt.

Erste Etablierung des Vatertags in Österreich war erfolglos

„Das Konzept eines Ehrentages für Väter wurde besonders in den 1930er-Jahren durch niederländische Zigarrenfabrikanten und Metzgereien zur Absatzsteigerung von den USA nach Europa gebracht“, erklärt Sacherer, wie der Vatertag nach Europa gekommen ist. In Österreich wollte man ihn bereits Ende der 1920er und Anfang der 1930er einführen, wie verschiedene Zeitungen aus der damaligen Zeit beweisen. So wurde beispielsweise in der Illustrierten „Kronen Zeitung“ vom 11. Februar 1931 unter dem Beitrag „Für und wider den Vatertag“ über eben jenen diskutiert.

Auch die katholische Kirche wollte einen Ehrentag für Väter in Österreich initiieren. Dafür kamen mehrere Tage in Frage: „So sollten die Väter etwa zum Josefitag geehrt werden, wie in Italien üblich, oder zu Christi Himmelfahrt, einem Datum, zu dem er bis heute in Deutschland begangen wird“, erläutert Sacherer.

Der Vatertag sollte den Konsum ankurbeln

Doch es dauerte noch viele, viele Jahre, bis sich der Vatertag in Österreich 1956 breitenwirksam etablieren konnte. Grund dafür war eine ausgeklügelte Werbekampagne von Helmut Herz, dem damaligen Werbeleiter der Hemdenmanufaktur „Gloriette“. Die Idee für die Kampagne kam Herz schon im Oktober 1955, nachdem sich Hermann Gmeiner, Gründer der SOS-Kinderdörfer, in einem Gespräch über die feuchtfröhlichen Feiern zum „Herrentag“ in Deutschland empört hatte.

Im Gegensatz zur deutschen Variante mit Bier und Bollerwagen wollte Herz den Vatertag aber einführen, um den Konsum anzukurbeln. Denn die österreichische Textilbranche kämpfte in den 1950er-Jahren stark mit der Konkurrenz von ausländischen Billigproduktionen. Der Vatertag sollte ein „verkaufszahlensteigerndes Event“ werden.

Herz stellte sein Konzept im März 1956 verschiedenen Größen des Textilhandels, aber auch der Tabakregie und Parfümbranche vor und gründete daraufhin ein Vatertagskomitee mit Gmeiner an der Spitze. „Als Datum für den Vatertag wurde der zweite Sonntag im Juni erkoren, da er dem Muttertag im Mai nachfolgend besonders viele Geschenke durch das 'schlechte Gewissen' der zuvor Beschenkten versprach. So zumindest kalkulierte Herz und die Rechnung ging auf – der Vatertag ist seit den 1960er-Jahren ein kommerzielles Großereignis“, berichtet Sacherer.

Zeit miteinander: Ausflugstipps am Vatertag für die ganze Familie

Auch wenn am Vatertag nach wie vor viele gekaufte Geschenke übergeben werden und der Handel in Niederösterreich heuer mit einem Umsatz von 27 Millionen Euro rechnet (die NÖN berichtete), ist für viele die gemeinsame Zeit sehr wichtig. Mit dem Niederösterreichischen Familienpass können Familien auch am Vatertag Ermäßigungen und andere Vorteile bei den Partnerbetrieben erleben, beispielsweise bei einem Besuch in der Römerstadt Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha) oder bei einer Schifffahrt in der Wachau.

Bei gutem Wetter lockt auch der Thurnberger Stausee (Bezirk Krems-Land). Hier können Spaziergänge unternommen und Boote ausgeborgt werden - genauso wie im Schlosspark Laxenburg (Bezirk Mödling). In der Stadt Haag (Bezirk Amstetten) warten rund 700 Tiere auf kleinere und größere Besucherinnen und Besucher. Bei speziellem Interesse und schlechtem Wetter wäre auch das Wasserleitungsmuseum Kaiserbrunn in Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) eine spannende Alternative.