Temperaturen über 30 Grad: Wer hierzulande „hitzefrei“ bekommen kann

Derzeit herrscht in ganz Österreich und vor allem in Niederösterreich eine Hitzewelle. Als Hitzewelle bezeichnet man mindestens drei aufeinanderfolgende Tage, an denen es über 30 Grad hat. Laut Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet wird es ab morgen immerhin ein wenig angenehmer: „Es bleibt zwar weiterhin relativ heiß und sommerlich, aber die Temperaturen bleiben zumindest nicht mehr konstant auf diesem Niveau“, erklärt der Experte.

Hitzewellen sind prinzipiell nichts Neues, durch den Klimawandel werden diese aber verstärkt, weiß Dietz. Das Problem seien derzeit vor allem die „Tropennächte“: Die Temperaturen gehen in der Nacht nicht ausreichend zurück und so kann man nachts oft nicht mehr durchlüften. Das führt zu Schlafproblemen, da es in vielen Wohnungen zurzeit nicht viel kühler als draußen ist.

Arbeitgeber müssen „angenehmes Klima“ erzeugen

Bei den heißen Temperaturen fällt nicht nur das Schlafen schwer, auch das Arbeiten wird in vielen Branchen zur Belastung. Ein explizites „hitzefrei“ gibt es aber in keiner Branche, erklärt Martin Egger, Leiter der WKNÖ-Abteilung für Sozialpolitik. Allerdings ist der Arbeitgeber verpflichtet, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein angenehmes Klima zu erzeugen.

So müssen Büros im Sommer etwa so gekühlt werden, dass bei leichter Bewegung eine Innentemperatur von 25 Grad nicht überschritten wird. Im Bauwesen bzw. bei Berufen, die an der freien Luft ausgeübt werden, gibt es eine Sonderregelung. Hier gilt seit einigen Jahren Hitze als Schlechtwetter. Dadurch fällt Hitze unter die sogenannte „Schlechtwetterentschädigung“.

Auf Baustellen kann es bei heißen Temperaturen besonders unangenehm werden. Foto: Shutterstock sirtravelalot

Diese besagt, dass der Arbeitgeber nach drei aufeinanderfolgenden Stunden mit 32,5 Grad seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause schicken kann und dafür eine Entschädigung erhält. Die Betonung liegt aber auf „kann“. Denn müssen tut er das bisher nicht.

An Schulen gibt es kein hitzefrei

Hitzefrei an Schulen gibt es prinzipiell ebenfalls nicht. Laut der Bildungsdirektion Niederösterreich gibt es lediglich Ausnahmen für Schulen, bei denen das Schulgebäude an Hitzetagen zu heiß wird. Hier können das die jeweiligen Direktorinnen und Direktoren bei der Bildungsdirektion melden und diese kann dann die Schule per Verordnung für eine bestimmte Zeit schließen. Das passiere jedoch nur äußerst selten und in den meisten Fällen wird versucht, ein Alternativprogramm zu finden, heißt es aus der Bildungsdirektion.