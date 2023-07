Vorsicht beim Sprung ins kühle Wasser

Erst am Sonntagnachmittag musste in Hainburg eine Dreijährige nach einem Badeunfall wiederbelebt werden. Ein 90-Jähriger ist am Freitag im Erlaufsee ertrunken. Und die Wasserrettung hat Hochbetrieb, wie Markus Schimböck bestätigt: „Es ist eine angespannte Situation ich hatte erst am Wochenende Dienst am Ratzersdorfer See, der ist gesteckt voll.“ Wiewohl es dort, am Ratzersdorfer See in St. Pölten, „relativ ruhig“ gelaufen sei.

Markus Schimböck ist als Präsident des Landesverbandes NÖ oberster Wasserretter des Landes. Foto: NÖZSV, Markus Wittmann

Trotzdem: Rund 8.000 Anrufe sind bei Notruf NÖ zwischen Freitag und Sonntag eingegangen, etwas mehr als sonst. Davon waren 2.700 Notfall-Einsätze, 200 davon wegen Kreislaufbeschwerden, 100 wegen Atem- und 40 wegen Herzproblemen.

Schattenplätze und Abkühlung

Wann immer das möglich sei, solle man Schattenplätze aufsuchen. Und sich auf jeden Fall vor dem Schwimmen abkühlen, appelliert Markus Schimböck. Wer stark aufgehitzt ins kühle Wasser springt riskiert Kreislaufprobleme. Neben allergischen Reaktionen auf Insektenstiche sei die Wasserrettung damit derzeit am häufigsten konfrontiert.

„Besonders am See empfehlen wir Schwimmbojen“, mein Wasserretter Schimböck. „Man kann sich im Notfall daran festhalten und ist gut sichtbar.“

Besonders beim Schwimmen in Seen oder auch Fließgewässern ist es ratsam eine Schwimmboje mitzunehmen: Man kann sich daran anhalten und ist auch für andere gut sichtbar. Foto: KFV

Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen - auch nicht am Ufer

Einen dringenden Appell richtet Schimböck an Eltern und Aufsichtspersonen: „Lassen sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Uferbereich spielen.“ Kinder gehen schnell unter und auch eine Entfernung von „nur“ 20 Metern könne schon zu viel sein, besonders, wenn die Aufmerksamkeit abgelenkt ist. Kinder sollten grundsätzlich immer eine Schwimmhilfe tragen - auch beim Spielen im seichten Wasser.

Noch mehr Vorsicht sei beim Baden in Flüssen geboten, „da ist der Unterschied zwischen Wasser- und Körpertemperatur meist noch größer als in Freibädern oder Seen. Außerdem ist der Untergrund oft uneben und auch unbekannt.“

Präventionstipps des KFV: