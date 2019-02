Das Hoch „Dorit“ beschert auch Montag und Dienstag überwiegend Sonnenschein und Temperaturen bis zu 15 Grad. „Allerdings werden die Nebel- und Hochnebelfelder in den kommenden beiden Tagen zahlreicher und hartnäckiger, vor allem im Donauraum und im östlichen Flachland“, erklärt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

„Temperaturen auf überdurchschnittlichem Niveau“

Am Mittwoch zieht allerdings eine Kaltfront, allerdings in abgeschwächter Form, übers Land. „Mit vier bis 13 Grad wird es nicht mehr ganz so mild wie die Tage zuvor, die Temperaturen bleiben aber auf einem überdurchschnittlichen Niveau. In Wien und Innsbruck dürfte man zu dieser Jahreszeit Tageshöchstwerte von rund sechs Grad erwarten, am Mittwoch werden hier rund zehn Grad erreicht“, so Spatzierer.

Donnerstag und Freitag sind aus heutiger Sicht von wechselhaftem Wetter geprägt. Der Donnerstag bringt, vor allem im Norden und Osten, viele Wolken, es bleibt aber überwiegend trocken. Erst in den Abendstunden kann es von Oberösterreich bis ins Burgenland zu Regenschauern kommen. Lediglich von Vorarlberg über Kärnten bis hin zur Südsteiermark sind sonnige Auflockerungen möglich. An beiden Tagen klettern die Temperaturen auf bis zu zehn Grad, im Osten und Südosten sogar bis zu zwölf Grad.

Kommendes Wochenende wieder Sonnenschein

„Kommendes Wochenende etabliert sich dann über Mitteleuropa ein neues kräftiges Hoch, das wieder vermehrt sonnige Bedingungen mit sich bringt. Die genaue Position des Hochs ist aber noch nicht ganz klar, dementsprechend unsicher ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch, in welche Richtung sich die Temperaturen entwickeln werden“, prognostiziert der Meteorologe abschließend.